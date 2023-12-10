الأردن والعراق يبحثان تعزيز كفاءة وفعالية أسواق رأس المال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحثت مديرة مركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص، والوفد المرافق، سبل التعاون المشترك، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية أسواق رأس المال العربية.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، قدمت الطراونة خلال اللقاء نبذة تعريفية عن مهام المركز وأهدافه وخططه الاستراتيجية، والخدمات المقدمة لأعضائه ولجمهور المستثمرين.
كما قدمت رئيس قسم تطوير البرمجيات سناء الشاويش، عرضًا تقنيًا متكاملًا حول أنظمة المركز، ونظامه الإلكتروني (SCORPIO)، الذي يعد نظامًا متكاملًا لتسجيل وإيداع ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، إضافة إلى توفيره للتحويلات المستثناة من التداول وقيود الملكية وإجراءات الشركات.
وتناولت الشاويش مراحل تطوير الأنظمة الإلكترونية في المركز والبيئة الفنية المحيطة بها، إلى جانب مزايا النظام الإلكتروني والنظرة المستقبلية له.
من جهته، أكد الهيمص أهمية التعاون المشترك بين المركز وسوق الأوراق المالية العراقية، مبينا أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز كفاءة وفعالية السوق وحماية المستثمرين، وإضافة نوعية لسوق الأوراق المالية العراقية.
وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون المشترك بين مركز إيداع الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية العربية.
--(بترا)
رش/م ف/رق
10/12/2023 16:05:35
MENAFN10122023000117011021ID1107566795
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