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الأردن والعراق يبحثان تعزيز كفاءة وفعالية أسواق رأس المال

12/10/2023 2:42:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحثت مديرة مركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص، والوفد المرافق، سبل التعاون المشترك، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية أسواق رأس المال العربية.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، قدمت الطراونة خلال اللقاء نبذة تعريفية عن مهام المركز وأهدافه وخططه الاستراتيجية، والخدمات المقدمة لأعضائه ولجمهور المستثمرين.
كما قدمت رئيس قسم تطوير البرمجيات سناء الشاويش، عرضًا تقنيًا متكاملًا حول أنظمة المركز، ونظامه الإلكتروني (SCORPIO)، الذي يعد نظامًا متكاملًا لتسجيل وإيداع ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، إضافة إلى توفيره للتحويلات المستثناة من التداول وقيود الملكية وإجراءات الشركات.
وتناولت الشاويش مراحل تطوير الأنظمة الإلكترونية في المركز والبيئة الفنية المحيطة بها، إلى جانب مزايا النظام الإلكتروني والنظرة المستقبلية له.
من جهته، أكد الهيمص أهمية التعاون المشترك بين المركز وسوق الأوراق المالية العراقية، مبينا أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز كفاءة وفعالية السوق وحماية المستثمرين، وإضافة نوعية لسوق الأوراق المالية العراقية.
وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون المشترك بين مركز إيداع الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية العربية.
--(بترا)
رش/م ف/رق
10/12/2023 16:05:35

MENAFN10122023000117011021ID1107566795

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