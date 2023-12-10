مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع
التاريخ
12/10/2023 2:42:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2385.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 3.6مليون سهم، موزعة على 1875 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 21 شركة، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
10/12/2023 15:55:19
MENAFN10122023000117011021ID1107566794
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