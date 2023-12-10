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رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً كندياً

12/10/2023 2:42:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً عسكرياً كندياً برئاسة قائد قوة العمليات المشتركة الكندية الفريق بوب أوتشتيرلوني.
وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/رق
10/12/2023 15:42:33

MENAFN10122023000117011021ID1107566793

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