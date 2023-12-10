رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً كندياً

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً كندياً
التاريخ
12/10/2023 2:42:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً عسكرياً كندياً برئاسة قائد قوة العمليات المشتركة الكندية الفريق بوب أوتشتيرلوني.
وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/رق
10/12/2023 15:42:33
MENAFN10122023000117011021ID1107566793
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