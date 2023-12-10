الصداقة الأردنية الايرلندية في الأعيان تلتقي السفيرة الايرلندية في المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 10 كانون الأول (بترا)–التقت لجنة الصداقة الأردنية الايرلندية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأحد، السفيرة الايرلندية في المملكة ماريان بولجر.

وثمن رئيس اللجنة وأعضاؤها، الموقف الإيرلندي تجاه القضية الفلسطينية، وما يجري الآن في الحرب على غزة، والدعوة المستمرة لوقف إطلاق النار بشكل فوري، ووقوف ايرلندا إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وعدالة قضيته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعوا إلى بذل الكزيد من الجهود الدولية لوقف فوري لإطلاق النار وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الغذائية والطبية والوقود للقطاع.

وأكد العين الحمارنة عمق العلاقات الأردنية الايرلندية وتميزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والبناء عليها خاصة في المجالات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين وتطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والسلام.

من جانبها، أكدت بولجر، متانة وتميّز العلاقات الأردنية الايرلندية التي وصل إليها البلدان الصديقان سيما السياسية منها، مثمنة جهود الأردن التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة وتقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الاغاثية والطبية لقطاع غزة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يتوافق مع موقف بلادها.

ولفتت إلى صعوبة الأوضاع في القطاع على الصعيد الإنساني.

وأشارت إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والأغذية، والتعليم، والزراعة.

بدورهم أكد الأعيان متانة العلاقات الأردنية الايرلندية وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وتوطيد العلاقات على مختلف المستويات والصعد، سيما التعليمية والتجارية والبرلمانية والسياحية منها، مثمنين الموقف الإيرلندي الواضح الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

10/12/2023 15:34:31