الجيش الإسرائيلي: 425 قتيلا و1593 جريحا في صفوف الجنود

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إحصائية جديدة لعدد القتلى والجرحى بين جنوده منذ بداية عدوانه على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن 425 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 97 منذ الهجوم البري على غزة، و1593 جنديا أصيبوا، منهم 255 إصابة خطيرة، فيما أصيب منذ بداية الهجوم البري 600 جنديا، منهم 127 في حالة خطيرة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، كشفت أمس السبت، أن أكثر من 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 2000 أصبحوا من ذوي الإعاقة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

10/12/2023 15:31:58

