الجيش الإسرائيلي: 425 قتيلا و1593 جريحا في صفوف الجنود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إحصائية جديدة لعدد القتلى والجرحى بين جنوده منذ بداية عدوانه على قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال، إن 425 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 97 منذ الهجوم البري على غزة، و1593 جنديا أصيبوا، منهم 255 إصابة خطيرة، فيما أصيب منذ بداية الهجوم البري 600 جنديا، منهم 127 في حالة خطيرة.
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، كشفت أمس السبت، أن أكثر من 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 2000 أصبحوا من ذوي الإعاقة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
10/12/2023 15:31:58
MENAFN10122023000117011021ID1107566790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.