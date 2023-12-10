بلدية الوسطية تزيل اعتداءات على شوارع تمهيدا لتوسعتها

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 كانون الأول (بترا)- نفذت بلدية الوسطية، حملة لإزالة اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع في عدد من المناطق، تمهيدا لتوسعتها.

وقال رئيس البلدية عماد العزام لـ(بترا)، إن الاعتداءات والتجاوزات على سعة الشوارع شكلت تحديا كبيرا أمام إنجاز عدد مشاريع فتح الشوارع وتوسعتها خلال السنوات السابقة.

وأضاف أن عملية إزالة الاعتداءات شملت الأبنية المخالفة والأشجار والعوائق المختلفة بما فيها أعمدة الكهرباء والهاتف، لافتا إلى أن البلدية ستباشر بطرح عطاءات لفتح وتوسعة وتعبيد الشوارع على كامل سعتها خدمة للحركة المرورية.

--(بترا)

م ق/ن ح/رق

10/12/2023 15:28:17

