Monday, 11 December 2023 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية الوسطية تزيل اعتداءات على شوارع تمهيدا لتوسعتها

12/10/2023 2:42:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 10 كانون الأول (بترا)- نفذت بلدية الوسطية، حملة لإزالة اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع في عدد من المناطق، تمهيدا لتوسعتها.
وقال رئيس البلدية عماد العزام لـ(بترا)، إن الاعتداءات والتجاوزات على سعة الشوارع شكلت تحديا كبيرا أمام إنجاز عدد مشاريع فتح الشوارع وتوسعتها خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن عملية إزالة الاعتداءات شملت الأبنية المخالفة والأشجار والعوائق المختلفة بما فيها أعمدة الكهرباء والهاتف، لافتا إلى أن البلدية ستباشر بطرح عطاءات لفتح وتوسعة وتعبيد الشوارع على كامل سعتها خدمة للحركة المرورية.
--(بترا)
م ق/ن ح/رق
10/12/2023 15:28:17

MENAFN10122023000117011021ID1107566789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث