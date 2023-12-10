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3730 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

12/10/2023 2:42:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 كانون الأول (بترا) - قال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين بعد معركة "طوفان الأقصى"، بلغت نحو 3730.
وأضاف البيان أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م ف/ ف م
10/12/2023 15:24:36

MENAFN10122023000117011021ID1107566788

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