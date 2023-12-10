3730 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 كانون الأول (بترا) - قال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين بعد معركة "طوفان الأقصى"، بلغت نحو 3730.
وأضاف البيان أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م ف/ ف م
10/12/2023 15:24:36
MENAFN10122023000117011021ID1107566788
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.