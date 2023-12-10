كونشرتو الميلاد المجيد يصدح بأنشودة الأمل والسلام من أجل غزة (إعادة مستكملة)

MENAFN - Jordan News Agency)

/// إعادة مستكملة لخبرنا رقم 25 وعنوانه "المركز الكاثوليكي ينظم فعالية فنية تضامناً مع غزة".

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجّار أنّ "غزة لن تسقط أبدًا لأن أهلها وأهل فلسطين كافة يقدمون للعالم أسمى معاني الصمود، ويعيدون لنا الإحساس بالصلابة والكرامة"، مشددة على أنه "لا يمكن لضمير الإنسان الحيّ أن يبقى منعزلاً أو محايدًا أمام هول الفظائع والمجازر المرتكبة يوميًّا".

ووجهت النجّار خلال حضورها أمسية موسيقية على عتبة عيد الميلاد المجيد، من أجل تعزيز الأمل بانتهاء العدوان في غزة، استضافتها كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بعمّان، والمركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام، مساء أمس السبت، تحيّة إجلال واعتزاز للأهل في غزة، ولكلّ المعذّبين في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الأردن يقدّم، وبجهود الهاشميين الخيّرة، مثالاً ساطعًا لأسمى معاني الإنسانيّة والعدالة وإحقاق الحق في وقفته الاستثنائية والبطوليّة مع فلسطين.

وأكدت أن "الضمير ما زال حيًا، والقادم سيكون أفضل بإذن الله، وستبقى الكرامة محفوظة في هذا البلد الآمن بحكمة وهمّة جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرة الى أن هذه الأمسية لم تأتِ لتقديم العزاء، بل لبث وتعزير الأمل بغدٍ ينفض عن كاهل الأهل الألم والمعاناة التي تسبب بهما العدوان.





من جهته أكد المطران جمال دعيبس أن أطفال غزة سينتصرون على جلاديهم، لافتًا إلى أن هذه الأمسية تمثّل رسالة الميلاد في الإيمان بأنّ الرجاء بالخلاص وبمستقبل أفضل سيأتي لا محالة رغم كل الظلمات والصعوبات والتحديات والآلام والأوجاع.

وأضاف، إن رسالة عيد الميلاد هي بالتأكيد أقوى من أصوات المدافع والأسلحة، ورسالة السماء ليلة عيد ميلاد السيّد المسيح هي أن "عالما يعمّه المحبة والسلام أقوى من الظلم والطغيان".





وحضر الامسية سفير مملكة بلجيكا سيرج ديكشن وسفيرة جمهورية ايرلندا ماريان بولجر، والنائب عمر النبر، وفرسان القبر المقدس، وجمهور حاشد. وتضمنت الأمسية التي قادها المايسترو الإيطالي كارلو موروني، ومشاركة نخبة من الموسيقيين من المعهد الوطني للموسيقى، وأوركسترا موسيقات القوات المسلحة الأردنية، وعازفون فرديون وفنانون محليون وعالميون، ترانيم ميلادية وموسيقى عالمية، وأناشيد وطنية منها "مشيت بالشوارع"، و "سنرجع يومًا"، و "موطني"، أدتها مغنية الاوبرا العالمية زينة برهوم، والمعلمة الموسيقية المبدعة سفيتلانا، والمرنمة د. هبة عباسي، ومعلمة الموسيقى سفيتلانا كوزمينا، وايزابيل جويا، ودانييلا فلوريديا، بمرافقة عازفة البيانو غريس أبي ضاهر، وعدد من أصحاب الكفاءة الموسيقية العالية.





الى ذلك، قال مدير المركز الكاثوليكي الأب رفعت خلال الأمسية، إن الحزن على ما يحدث في غزة غيّب

زينة الفرح عن مدينة بيت لحم وكافة المدن مدننا الأردنيّة، وسيتم فقط الاحتفال بالمعاني السامية للميلاد واستذكار أحداثه الرائعة، والصلاة لاستسقاء أمطار السلام وطمأنينة الأيام على أهل فلسطين وفي مقدمتهم الأهل في غزة.





وأضاف بدر: "في هذه الأمسية نقول معًا لا للعدوان، ولا للحرب، ولا للعنف، ولا للتهجير. جئنا نطلب رحمة الله العليّ على أرواح الشهداء الأبرار، وأمنيات الشفاء للمرضى والمصابين، والعزاء لذويهم، وإطلاق الدعوات لمزيد من النشاط والتصميم على توفير الخدمات الإنسانيّة للقطاع المنكوب".

وحيّا الأب بدر الجهود الخيّرة النبيلة التي يقوم بها رائدا الدبلوماسيّة الحقيقيّة والعمل الإنسانيّ النبيل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال، ندعو كأسرة أردنيّة واحدة ومتحدة، أصدقاء الأردن في كل مكان، لوقف العدوان الغاشم فورًا على قطاع غزة، والعمل على استتباب السلام والأمن، واحترام كرامة الإنسان المهانة والمنكّل بها، داعيًا الى أن تبقى الإنسانيّة دائمًا منحازة لكل إنسان جريح ومتألم ولكل شعب مظلوم يطالب بحقوقه الشرعيّة مثل الشعب الفلسطيني الأبيّ، وكلنا رجاء وإيمان بأنه سيحصل عليها بإذن الله على ترابه الوطني.





--(بترا)





م خ/ ف ج/اح

10/12/2023 15:26:47