جامعة العلوم تجدد اتفاقية التعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 10 كانون الأول (بترا) - جددت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، اتفاقية الأمن والحماية، التي تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم خدمات الأمن والحماية لجميع الطلبة والعاملين داخل الحرم الجامعي ولممتلكات الجامعة والمواقع التابعة لها.
وتأتي الاتفاقية التي تستمر عاما، تنفيذًا لقرار التلزيم الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث تقوم المؤسسة بموجبه بتقديم خدمات الحراسة والأمن لحرم الجامعة وملحقاته وفقًا لشروط الإحالة
--(بترا)
ب و/ف م/ف ق
10/12/2023 15:15:16
MENAFN10122023000117011021ID1107566785
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