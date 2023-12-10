جامعة العلوم تجدد اتفاقية التعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 10 كانون الأول (بترا) - جددت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، اتفاقية الأمن والحماية، التي تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم خدمات الأمن والحماية لجميع الطلبة والعاملين داخل الحرم الجامعي ولممتلكات الجامعة والمواقع التابعة لها.

وتأتي الاتفاقية التي تستمر عاما، تنفيذًا لقرار التلزيم الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث تقوم المؤسسة بموجبه بتقديم خدمات الحراسة والأمن لحرم الجامعة وملحقاته وفقًا لشروط الإحالة

--(بترا)

ب و/ف م/ف ق

10/12/2023 15:15:16