وزير المياه يشارك بأعمال قمة المناخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- دعا وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود إلى تعزيز أوجه التعاون العالمي المشترك وتنسيق الجهود العالمية لمواجهة أثار المناخ، والإسراع بإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة.

جاء ذلك على هامش مشاركته بأعمال قمة المناخ COP28 المنعقد في دبي، بعدة جلسات حوارية بمشاركة الأمم المتحدة وأكثر من 40 وزيراً للمياه والزراعة والبيئة في دول العالم ومنظمات دولية وتمويلية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أشار ابو السعود إلى ‎التحديات التي يواجهها العالم وخاصة المنطقة العربية من تحديات مائية غير مسبوقة من شح المصادر المائية، والتغير المناخي، وتراجع أنماط الهطول المطري التي تؤدي إلى الهجرات السكانية، وتغيرات ديمغرافية ‎كبيرة مع تزايد المخاطر البيئية، وشح المياه ‎وانعكاس ذلك على إنعدام الأمن الغذائي.

‎وبين أن الأردن من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والصراعات، حيث استضاف الأردن خلال العقود القليلة الأخيرة ملايين اللاجئين، ما أثر على الواقع المائي، مبينا أن الأردن يعمل بكل جد لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات وتوفير الحلول التكنولوجية والمبتكرة، والبحث والتطوير لتحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال تطوير الري للزراعات الذكية، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي، وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.

‎وشدد ابو السعود على ضرورة إيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول التي أصبحت تحديا حقيقيا وخطرا يهدد الإستقرار الاجتماعي والغذائي بين مختلف الدول التي تتشارك الأحواض والمصادر المائية، داعياً إلى تعزيز الروابط بين الغذاء والزراعة ‎وأنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية.

واستعرض الوزراء وممثلو المنظمات الدولية تحديات المناخ وأثر انعدام الأمن المائي، مؤكدين ضرورة التكاتف لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تتزايد كل يوم والآليات الممكن انتهاجها لإيجاد حلول فاعلة مع ضرورة زيادة التمويل والدعم المقدم من المؤسسات التمويلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

كما استعرض ابو السعود خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول مبادرة العمل التي أطلقتها جمهورية مصر حول التكيف المائي والقدرة، بحضور عدد من الوزراء في الدول الأوروبية والإفريقية وممثلي المنظمات الدولية، التجربة الأردنية في تعزيز الموارد المائية وتنميتها من خلال تعزيز الحصاد المائي من مياه الأمطار وبناء الآبار التجميعية في المؤسسات والمنازل وبناء الحفائر والسدود، وتم الاتفاق على تعيين ضباط ارتباط للمشاريع الناجحة في الدول المشاركة لعرضها في مؤتمر المياه العام المقبل في بغداد.

وتحدث ابو السعود خلال مشاركته كمتحدث رئيس في جلسة CCDRs الخاصة حول تقرير المناخ والتنمية للبلدان التي نظمها البنك الدولي، عن الإنخفاض الحاد في حصة الفرد إلى أقل من 61 مترا مكعبا سنويا، والزيادة السكانية، وتدفقات اللاجئين، وتأمين المياه لجميع الاستخدامات من عدم توفر مصادر سطحية وبعد المصادر المتاحة عن مراكز المدن.

وأشار إلى أن جلالة الملك نبه للإسراع بتنفيذ مشاريع مائية مستدامة، مبينا أن الأردن نفذ مشروع الديسي لتأمين 100مليون متر مكعب سنوياً، ولكن أزمة تدفق اللاجئين السوريين فاقمت من التحديات.

وقال إننا نعمل حالياً بقوة للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في تعزيز رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك برامج التوعية للاطفال وطلبة المدارس، بهدف تغيير السلوك مع تشديد حملات ضبط الاعتداءات.

--(بترا)

ي ع/م ف/ف ق

10/12/2023 15:12:43

