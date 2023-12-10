سلطة إقليم البترا وجايكا تنهيان أعمال المرحلة الأولى من سوق دارا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 10 كانون الأول (بترا)- أنهت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، أمس السبت، المرحلة الأولى من سوق "دارا" الأسبوعي، الذي يقام في الشارع السياحي بالبترا.

وقالت مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات، إن السوق يستهدف الجمعيات المحلية لتطوير المنتج المحلي، وتسهيل فرصة التسويق للمنتجات المحلية وإتاحة الفرصة للزوار الاطلاع على المنتجات المحلية.

وأضافت الهلالات أن البرنامج يسهم في دمج المجتمعات المحلية في العملية السياحية ويعظم الفائدة والمردود السياحي، ليشمل شرائح أوسع من المجتمعات المحلية من خلال دمجها ضمن البرامج السياحية وفقاً لخطط السلطة.

وتنطلق المرحلة الثانية، بحسب الهلالات، خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، وهو ما يتطلب الاستعداد لإطلاقها من خلال تنمية وتطوير المنتجات المحلية الموجودة وتقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي لضمان نجاح المرحلة المقبلة للمشروع الذي يقام بالتعاون مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي.

وأقامت السلطة اليوم الأحد لقاءً مع ممثلي "جايكا" لتقييم نتائج المرحلة الأولى، لضمان عمل المرحلة الثانية، وفقاً لأفضل المقاييس وتعزيز استفادة الجمعيات المحلية من المشروع خلال المرحلة الثانية.

--(بترا)

دط/رق/ف ق

10/12/2023 15:10:47