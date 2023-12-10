الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ويحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل.
كما حذر جلالته خلال الاتصال، اليوم الأحد، من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان إيصالها إلى القطاع، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
ف ق
10/12/2023 15:18:31
MENAFN10122023000117011021ID1107566781
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