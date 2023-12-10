Monday, 11 December 2023 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ويحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

12/10/2023 2:41:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 10 كانون الأول (بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل.
كما حذر جلالته خلال الاتصال، اليوم الأحد، من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان إيصالها إلى القطاع، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
ف ق
10/12/2023 15:18:31

MENAFN10122023000117011021ID1107566781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث