الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ويحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 10 كانون الأول (بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل.

كما حذر جلالته خلال الاتصال، اليوم الأحد، من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان إيصالها إلى القطاع، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

--(بترا)

ف ق

10/12/2023 15:18:31