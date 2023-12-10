فلسطين النيابية تلتقي أعضاء هيئات جمعية عون الثقافية الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- التقت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة فراس العجارمة، اليوم الأحد، في دار مجلس النواب، أعضاء هيئات جمعية عون الثقافية الوطنية، للحديث عن مواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة، الدكتور عبدالرحيم المعايعة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، راسخة ومشرفة بشأن الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون إلى أبشع المجازر من قبل آلة الحرب والدمار الإسرائيلية الغاشمة.

ودعا، حسب بيان صحفي، المجتمع الدولي والقوى التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك الفوري، لوقف الإبادة الجماعية بحق الغزيين، والوقوف مع الحق، مشيرًا إلى استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي، يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، ما يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.

وأشاد المعايعة بالجهود التي تقوم بها الجمعية في توثيق الدور الوطني والقومي للشعب الأردني بالدفاع عن فلسطين، مؤكداً دعم مجلس النواب لجميع المشاريع الوطنية التي تضطلع بها المؤسسات الفاعلة والريادية.

من جانبه، استعرض العجارمة جهود الأردن الديلوماسية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافل الدولية بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والسعي لوقف العدوان الإسرائيلي البربري على غزة، الذي خرق جميع القرارات الدولية، مشيرًا إلى استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، واعتبار السفير الإسرائيلي غير مُرحب به، حتى انتهاء العدوان، وتحويل كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني للجنة القانونية النيابية لدراستها وإعادة تقييمها، وكذلك دور الهيئة الخيرية الهاشمية بدعم الأهل في غزة.

وأكد أهمية وحدة الصف الأردني، وتمتين الجبهة الداخلية، لدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف "خط أحمر".

وقال العجارمة إن الأردن هو السند والنصير للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات اسرائيل البائسة لتهجيرهم من أرضهم ووطنهم.

وأضاف العجارمة أن نصرة القضية الفلسطينية، تشكل أولوية على أجندة الدبلوماسية البرلمانية الأردنية، موضحًا أننا نتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية وطنية، وأن مجلس النواب يعمل دائما على إثارة القضية في المحافل الدولية، فهي حاضرة دائما فيي المناسبات التي يشارك فيها المجلس محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جانبهم، قال أعضاء "فلسطين النيابية" الحضور، إن الأردن بقيادة جلالة الملك قاد معركة التحول في الرأي العام العالمي، مضيفين أن الدبلوماسية الأردنية لعبت دورًا بنقل حقيقة ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وعدوان ومحاولة التهجير القسري.

وأكدوا أهمية وحدة الصف الداخلي، والتصدي لجميع محاولات نشر الفتن التي تسعي للنيل من موقف الأردن، مشددين على ضرورة التركيز على دعم الشعب الفلسطيني.

من جهته، أشاد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية، أسعد العزام، وأعضاء هيئاتها، بالدور الأردني الذي يقوم به جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والجهود الدبلوماسية الأردنية، وتناغم الموقفين الشعبي والرسمي، والارتباط التاريخي بين الأردن وفلسطين، وأهمية الوحدة الوطنية.

وقال العزام إن جمعية عون عقدت ندوتين عن غزة، الأولى للتعريف بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية وموقفها من العدوان الصهيوني، بينما تناولت الثانية الأبعاد العسكرية للعدوان الصهيوني.

كما استعرض مواقف وأدوار الأردن، منذ الشريف الحسين بن علي، إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات.

من ناحيتهم، ثمن أعضاء هيئات الجمعية، موقف مجلس النواب بشكل عام، ولجنة فلسطين النيابية بشكل خاص، على مواقفهما بشأن القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي الهجمي على غزة.

--(بترا)

م خ/ف ق

10/12/2023 15:04:42