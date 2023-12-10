السفارة الأذربيجانية تؤكد عمق العلاقات التي تربط بلادها مع الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول(بترا)- أكدت السفارة الأذربيجانية في عمان، عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات، والتطور الذي تشهده على الصعد كافة.

وقالت في بيان صحفي اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة حيدر علييف الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني إن العلاقات المتميزة أرسى دعائهما الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف، واستمر على نهجهما جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الهام علييف، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقد بين جلالة الملك الحسين والرئيس حيدر علييف على هامش القمة الاسلامية في 13 كانون الأول 1994 في المغرب، حيث وضع هذا اللقاء الأساس المتين لعلاقات الصداقة والتعاون والأخوة بين القائديْن، وحدّد مسارها لسنوات قادمة، كما فتح صفحة جديدة متطورة من تاريخ العلاقات الأذربيجانية الأردنية ووضع أساسها، وكان له دور عظيم في تمتين العلاقات بين البلدين، فكان أن تبعه تبادل الزيارات والاجتماعات واللقاءات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي وغيره على حد سواء، لا سيما بعد تأسيس التمثيل الدبلوماسي في كلتا العاصمتين.

وعرضت السفارة في بيانها لمسيرة الرئيس حيدر علي رضا علييف الذي ولد في العاشر من أيار سنة 1923 في مدينة ناختشيفان العريقة في جمهورية أذربيجان، وانتخب في في 15 يونيو 1993، رئيسًا لمجلس السوفيات الأعلى لأذربيجان، وفي 24 يوليو، وبقرار من المجلس الوطني (البرلمان)، بدأ بممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية ومن خلال الاستفتاء الشعبي العام، تم انتخاب حيدر علييف رئيسًا لجمهورية أذربيجان في 3 تشرين الأول 1993 وفي 11 تشرين الأول 1993، تم إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد أن حصل على 76.1 صوت.

وأشارت السفارة إلى أنه على صعيد السياسة الخارجية، سعى حيدر علييف إلى توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية أذربيجان والبلدان العربية والإسلامية، كما دعا إلى الوحدة واتخاذ الموقف المشترك للدفاع عن مصالح المسلمين في بقاع العالم كافة.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كان موقف الرئيس حيدر علييف ثابتا وواضحا، وبرز ذلك خلال لقاءاته مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وأن أذربيجان صديقة لفلسطين وجمهورية أذربيجان المستقلة وداعمة دائما لها، وستواصل دعمها للنضال البطولي للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الرئيس الهام علييف واصل مسيرة والده بثقة وخطى ثابتة، وحافظ على أمجاد وتاريخ بلاده، كما استطاع بحكمته السياسية أن يؤسس مدرسة جديدة للدولة واضعا كافة الأسس المتينىة لعصر تاريخي جديد ومتطور.

--(بترا)





ص خ/ف ج

10/12/2023 15:02:04