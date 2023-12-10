السفارة الأذربيجانية تؤكد عمق العلاقات التي تربط بلادها مع الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول(بترا)- أكدت السفارة الأذربيجانية في عمان، عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات، والتطور الذي تشهده على الصعد كافة.
وقالت في بيان صحفي اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة حيدر علييف الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني إن العلاقات المتميزة أرسى دعائهما الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف، واستمر على نهجهما جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الهام علييف، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقد بين جلالة الملك الحسين والرئيس حيدر علييف على هامش القمة الاسلامية في 13 كانون الأول 1994 في المغرب، حيث وضع هذا اللقاء الأساس المتين لعلاقات الصداقة والتعاون والأخوة بين القائديْن، وحدّد مسارها لسنوات قادمة، كما فتح صفحة جديدة متطورة من تاريخ العلاقات الأذربيجانية الأردنية ووضع أساسها، وكان له دور عظيم في تمتين العلاقات بين البلدين، فكان أن تبعه تبادل الزيارات والاجتماعات واللقاءات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي وغيره على حد سواء، لا سيما بعد تأسيس التمثيل الدبلوماسي في كلتا العاصمتين.
وعرضت السفارة في بيانها لمسيرة الرئيس حيدر علي رضا علييف الذي ولد في العاشر من أيار سنة 1923 في مدينة ناختشيفان العريقة في جمهورية أذربيجان، وانتخب في في 15 يونيو 1993، رئيسًا لمجلس السوفيات الأعلى لأذربيجان، وفي 24 يوليو، وبقرار من المجلس الوطني (البرلمان)، بدأ بممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية ومن خلال الاستفتاء الشعبي العام، تم انتخاب حيدر علييف رئيسًا لجمهورية أذربيجان في 3 تشرين الأول 1993 وفي 11 تشرين الأول 1993، تم إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد أن حصل على 76.1 صوت.
وأشارت السفارة إلى أنه على صعيد السياسة الخارجية، سعى حيدر علييف إلى توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية أذربيجان والبلدان العربية والإسلامية، كما دعا إلى الوحدة واتخاذ الموقف المشترك للدفاع عن مصالح المسلمين في بقاع العالم كافة.
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كان موقف الرئيس حيدر علييف ثابتا وواضحا، وبرز ذلك خلال لقاءاته مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وأن أذربيجان صديقة لفلسطين وجمهورية أذربيجان المستقلة وداعمة دائما لها، وستواصل دعمها للنضال البطولي للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الرئيس الهام علييف واصل مسيرة والده بثقة وخطى ثابتة، وحافظ على أمجاد وتاريخ بلاده، كما استطاع بحكمته السياسية أن يؤسس مدرسة جديدة للدولة واضعا كافة الأسس المتينىة لعصر تاريخي جديد ومتطور.
--(بترا)
ص خ/ف ج
10/12/2023 15:02:04
MENAFN10122023000117011021ID1107566779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.