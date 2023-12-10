خارجية الأعيان تُناقش أبرز تطورات الساحة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) – ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور هاني الملقي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أبرز التطورات على الأراضي الفلسطينية.

وقال العين الملقي، بحضور رئيس لجنة الإعلام والتوجيه المعنوي الدكتور محمد المومني، إن الإجتماع جاء بعد فشل مجلس الأمن في إتخاذ قرار لوجود الفيتو الأميركي لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

وأشار إلى الحاجة لتكثيف المجهود الإعلامي خدمة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على الجهود المثمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة في إيصال الرسالة حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية من عدوان مستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي قاد لتحرك الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بناء على ميثاق (99) الذي يتحدث عن إستحالة الحياة بسبب الإبادة الجماعية.

ولفت العين الملقي إلى جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مبينا أهمية استمرار الحشد الرسمي والشعبي لتحقيق وقف العدوان والمطالبة بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على أراضي حدود حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه إلى أهمية التأكيد على دور جامعة الدول العربية في الجانب الإعلامي لوضع خطة تنفيذية إعلامية تستهدف بها الدول الغربية لشرح مخططات الاحتلال الإسرائيلي في اجهاض كل ما من شأنه تمكين الفلسطينين من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، ودحض إدعاءات الحكومة الإسرائيلية من أكاذيب وادعاءات بهدف تضليل الرأي العام العالمي.

من جانبهم، أكد الأعيان أهمية الجهود المتواصلة من جميع الجهات الرسمية والشعبية والأمنية في خدمة القضية الفلسطينية، ولا سيما أن تصفيتها أمر ليس جديد، وأن هناك خطة منظمة ينفذها الجانب المحتل من خلال الدفع للتهجير القسري والإبادة الجماعية وإيقاف أساليب الحياة من خلال تدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية والإستمرار في خرق المواثيق في التعامل مع المعتقلين الفلسطينين.

--(بترا)

م ش/ف ج

10/12/2023 14:52:43