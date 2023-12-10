بدء امتحانات الشامل العملية غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 10 كانون الأول (بترا)- تبدأ يوم غد الاثنين، الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية للعام 2024، وتستمر حتى 20 كانون الأول الحالي.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 4431 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية، وجامعية متوسطة، تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 77 برنامجاً دراسياً.

وأضاف أنه تم اعتماد 41 مركزاً للامتحان العملي، موزعة على الكليات الجامعية، والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 158 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 470 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية، والجامعية المتوسطة الوطنية، وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وبين الدكتور العجلوني، إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2024 بلغ 6312 طالبا وطالبة موزعين على 90 تخصصاً، منهم 4207 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1583 طالبا وطالبة معيدون سيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و357 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و165 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لغايات رفع معدلاتهم.

وأشار إلى أن الجامعة أعلنت برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وحول الامتحانات النظرية، بين العجلوني أنها ستبدأ 3 كانون الثاني المقبل، وستستمر حتى 10 من نفس الشهر، حيث سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الإنتهاء من الامتحان العملي.

--(بترا)

أع/رق

10/12/2023 14:50:53