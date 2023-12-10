الإعلام النيابية تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية اليوم الأحد بدار مجلس النواب، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وقال رئيس اللجنة إسماعيل المشاقبة، إن الشباب لهم دور مهم في تحديد الأهداف وبناء الخطط والعمل عليها، وتذليل التحديات والمساهمة في تجاوزها، وبناء حاضر ومستقبل الأردن.

وشدد المشاقبة، حسب بيان صحفي، على أهمية فتح الفرص أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين، وتوفير الفرص أمامهم للتسلح بالمهارات واكتساب الخبرات.

وأشار إلى منظومة التحديث السياسي التي تُمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، مؤكدًا أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، داعيًا الشباب إلى الانخراط في العمل التطوعي الذي يُفسح المجال لهم ليكونوا فاعلين ومتميزين في المجتمع.

بدوره، قدم أحمد الخوالدة، أحد المستفيدين من برامج الزمالة شرحًا عن المشروع، قائلًا إن آلية الاختيار جاءت ضمن أسس ومعايير وتدريبات نظرية وعملية.

وأضاف أن المشروع يُعتبر أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.

--(بترا)

م خ/ف ج

10/12/2023 14:45:00