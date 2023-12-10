الإعلام النيابية تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية اليوم الأحد بدار مجلس النواب، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وقال رئيس اللجنة إسماعيل المشاقبة، إن الشباب لهم دور مهم في تحديد الأهداف وبناء الخطط والعمل عليها، وتذليل التحديات والمساهمة في تجاوزها، وبناء حاضر ومستقبل الأردن.
وشدد المشاقبة، حسب بيان صحفي، على أهمية فتح الفرص أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين، وتوفير الفرص أمامهم للتسلح بالمهارات واكتساب الخبرات.
وأشار إلى منظومة التحديث السياسي التي تُمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، مؤكدًا أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، داعيًا الشباب إلى الانخراط في العمل التطوعي الذي يُفسح المجال لهم ليكونوا فاعلين ومتميزين في المجتمع.
بدوره، قدم أحمد الخوالدة، أحد المستفيدين من برامج الزمالة شرحًا عن المشروع، قائلًا إن آلية الاختيار جاءت ضمن أسس ومعايير وتدريبات نظرية وعملية.
وأضاف أن المشروع يُعتبر أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.
--(بترا)
م خ/ف ج
10/12/2023 14:45:00
MENAFN10122023000117011021ID1107566776
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