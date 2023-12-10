مندوبا عن الملك .. الخصاونة يشارك في منتدى الدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 كانون الأول (بترا)- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في أعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة الذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، تحت شعار "معا نحو بناء غد مشرق".

ويناقش المنتدى الذي افتتحه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشارك فيه قادة وسياسيون وصناع قرار من مختلف دول العالم على مدى يومين مجموعة من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن قضايا التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والديناميكيات الجيوسياسية، وغيرها من المواضيع.

والتقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على هامش المنتدى عددا من رؤساء الوفد المشاركة.

ويشارك رئيس الوزراء غدا الاثنين في جلسة خاصة ضمن أعمال المنتدى يستعرض خلالها القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى.

كما يشارك في أعمال المنتدى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وتحدث

في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشَّيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعلن منظمو المنتدى أن جلسات العمل ستسلط الضوء بشكل رئيسي، على تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يعانيه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي وحشي متواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حيث سيكون لها نصيب وافر من الاهتمام والمناقشة في أروقة المنتدى الذي يعقد على مدى يومين.

ويتخلل منتدى الدوحة 18 جلسة رئيسية نقاشية ومقابلات حوارية انفرادية، بالإضافة إلى 35 جلسة جانبية تنظم طاولات مستديرة وورش عمل.

ويعكس شعار النسخة الحالية لمنتدى هذا العام، دعوة قطر المتمثلة بوجوب توحّد الإنسانية خلف هدف واحد، وهو بناء مستقبل يتسع للجميع، ويشارك به الجميع دون إقصاء وَفق مبادئ التشاركية والعدالة والعمل المشترك والانفتاح على الآخر.

ويحضر المنتدى لهذا العام، شخصيات عالمية من الزعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي وصنّاع الفكر والخبراء والنشطاء حول العالمِ، وتكتسب النسخة الـ 21 أهميتَها من أهمية القضايا المطروحة، ومناقشة قضايا حيوية بالغة الأهمية، وتشمل: العلاقات الدولية والأمن، والسياسة الاقتصادية والتنمية، وقضايا الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وهي كلها قضايا تبرز الحاجة الملحّة لتسليط الضوء عليها من أجل رفاهية الإنسانية وإصلاح النظام العالمي الذي يشوبه العوار والخلل، وتعترض سبيله العديد من التحديات الكبيرة، فمُنتدى الدوحة يوفر منصة للحوار العالمي على أرض قطر من أجل خير الإنسانية.

وتركز الجلسات الحوارية للمنتدى على بحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط خاصةً في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتطوّرات في اليمن والأزمة السورية، وتعليم الفتيات في أفغانستان، والعلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وقارة آسيا، ودور القانون الدولي في حلّ النزاعات الإقليمية، وكذلك الحلول المُبتكرة لإدارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية الناشئة، وقضايا التنمية الاقتصادية في المجتمعات المهمشة والاحترار المناخي والاستدامة.

--(بترا)

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10/12/2023 14:37:14