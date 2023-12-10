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الفراية والبريزات يبحثان الواقع السياحي والأمني في البترا

12/10/2023 2:41:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، الواقع الأمني والسياحي في البترا بعد الحملة التي نفذتها السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحمية الأثرية.
وأكد الفراية خلال اللقاء، استعداد الوزارة ممثلةً بجميع الأجهزة الأمنية للتعاون مع السلطة وتوفير البيئة المناسبة لزوار البترا، والجهود التي تسعى للحفاظ على الموقع الأثري وخصوصيته.
من جانبه، قال البريزات، إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية حققت إنجازاً يليق بمكانة المدينة الوردية على خارطة السياحة العالمية، بإزالة الإعتداءات في المحمية الأثرية.
وأضاف أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون تعد أولوية قصوى لدى السلطة، كما تستمر في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.
وأشار البريزات إلى أن هذه الخطوة ستعزز جهود السلطة والجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي مسجل في اليونيسكو منذ عام 1985 واستدامته للأجيال القادمة، مبينا أن السلطة تعمل على إنجاز خطة تنموية طموحة لبناء 400 مسكن، وإنشاء فرص تشغيل مستدامة للمجتمع المحلي.
يشار إلى أن السلطة مستمرة منذ الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة اعتداءات ومخالفات في المحمية الأثرية والكهوف فيها.
--(بترا)
را/ ن ح/ ف ج
10/12/2023 14:33:55

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