اليرموك تنظم يوماً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10كانون الأول (بترا)- نظمت كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك بالتعاون مع جمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية الثقافية، اليوم الأحد، يوماً رياضياً مفتوحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال عميد كلية التربية الرياضية الدكتور محمد ذيابات خلال الافتتاح، إن هذا اليوم يتوافق مع رؤية الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والتواصل مع أبنائه ودمج فئة ذوي الإعاقة مع فئات المجتمع المختلفة وتعميق القيم الإنسانية.
بدوره، قال رئيس قسم علوم الرياضة الدكتور سمير القاسم، إن الهدف من تنظيم هذا النشاط هو الدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع، والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم، بهدف زيادة وعي المجتمع نحو هذه الفئة وتطوير القدرة على التعامل معهم.
واشتمل اليوم الرياضي على فقرات رياضية واستعراضية للشباب والأطفال من ذوي الإعاقة بالتشارك مع متطوعين من خريجي وطلبة كلية التربية الرياضية وبالتعاون مع مبادرة جدارا الخير من جامعة جدارا.
وجرى تكريم المشاركين في اليوم الرياضي وتوزيع الميداليات عليهم.
-- (بترا)
أ غ / م ف/ف ق
10/12/2023 14:19:24
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