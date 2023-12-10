اليرموك تنظم يوماً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10كانون الأول (بترا)- نظمت كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك بالتعاون مع جمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية الثقافية، اليوم الأحد، يوماً رياضياً مفتوحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال عميد كلية التربية الرياضية الدكتور محمد ذيابات خلال الافتتاح، إن هذا اليوم يتوافق مع رؤية الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والتواصل مع أبنائه ودمج فئة ذوي الإعاقة مع فئات المجتمع المختلفة وتعميق القيم الإنسانية.

بدوره، قال رئيس قسم علوم الرياضة الدكتور سمير القاسم، إن الهدف من تنظيم هذا النشاط هو الدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع، والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم، بهدف زيادة وعي المجتمع نحو هذه الفئة وتطوير القدرة على التعامل معهم.

واشتمل اليوم الرياضي على فقرات رياضية واستعراضية للشباب والأطفال من ذوي الإعاقة بالتشارك مع متطوعين من خريجي وطلبة كلية التربية الرياضية وبالتعاون مع مبادرة جدارا الخير من جامعة جدارا.

وجرى تكريم المشاركين في اليوم الرياضي وتوزيع الميداليات عليهم.

-- (بترا)

أ غ / م ف/ف ق

10/12/2023 14:19:24