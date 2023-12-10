تنظيم الاتصالات تقر تعليمات إنترنت الأشياء المعدلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)-أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات " تعليمات إنترنت الأشياء"، المعدلة لتعليمات ومتطلبات خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة منظومة إنترنت الأشياء والتي صدرت عام 2020 وتم تعديلها عام 2021.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن مراجعة وتعديل تعليمات إنترنت الأشياء في الوقت الراهن جاءت أهميتها بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس أخيرا من قبل الشركات المشغلة إلى جانب الإقبال الواضح عند الشركات والمؤسسات في المملكة للاستثمار في الأجهزة والوسائل التكنولوجية التي تتصل بالإنترنت وتيسر الاتصال بين الأجهزة المختلفة والتي ستسهم في تفعيل التحول الرقمي .

وبين أن إدخال الأجهزة التي تتضمن برامج ربط البيانات وتبادلها مع الأجهزة عبر الإنترنت إلى المملكة سيتيح التطور التقني بمختلف جوانبه، كما سيتيح أتمتة المباني التي تلبي تحسين الجوانب المعيشية للمواطنين وضمان راحتهم، من خلال تغيير وتقويم طريقة استخدامهم للطاقة وتحسين كفاءتها التشغيلية، كاستخدام المستشعرات للتحكم بأنظمة التكييف والإضاءة وضبط إعدادات الأجهزة المختلفة عن بعد على سبيل المثال.

وأضاف السرحان ان تعديل تعليمات إنترنت الأشياء جاء بعد إجراء الاستشارة العامة للقطاع والمعنيين، كما جاء تماشياً مع النمو المطرد لهذه الخدمات في الأردن حيث ستقدم تسهيلا على المرخصين ورياديي الأعمال والشركات الناشئة لإدخال هذه التقنيات والتوسع بها في الأسواق وبخاصة مع تنفيذ الحكومة الأردنية خطط التحول الرقمي بمختلف قطاعات المملكة، ولمواكبة رؤية التحديث الاقتصادي والتي تتبنى تشجيع الاستثمار في البنى التحتية.

إلى ذلك ، بين السرحان أن هذه التعليمات الجديدة ستطبق على جميع الجهات داخل المملكة بما في ذلك المرخص لهم مزودي خدمات إنترنت الأشياء والمستفيدين من تلك الخدمات بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومة.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

10/12/2023 14:11:05