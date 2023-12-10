تنظيم الاتصالات تقر تعليمات إنترنت الأشياء المعدلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)-أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات " تعليمات إنترنت الأشياء"، المعدلة لتعليمات ومتطلبات خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة منظومة إنترنت الأشياء والتي صدرت عام 2020 وتم تعديلها عام 2021.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن مراجعة وتعديل تعليمات إنترنت الأشياء في الوقت الراهن جاءت أهميتها بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس أخيرا من قبل الشركات المشغلة إلى جانب الإقبال الواضح عند الشركات والمؤسسات في المملكة للاستثمار في الأجهزة والوسائل التكنولوجية التي تتصل بالإنترنت وتيسر الاتصال بين الأجهزة المختلفة والتي ستسهم في تفعيل التحول الرقمي .
وبين أن إدخال الأجهزة التي تتضمن برامج ربط البيانات وتبادلها مع الأجهزة عبر الإنترنت إلى المملكة سيتيح التطور التقني بمختلف جوانبه، كما سيتيح أتمتة المباني التي تلبي تحسين الجوانب المعيشية للمواطنين وضمان راحتهم، من خلال تغيير وتقويم طريقة استخدامهم للطاقة وتحسين كفاءتها التشغيلية، كاستخدام المستشعرات للتحكم بأنظمة التكييف والإضاءة وضبط إعدادات الأجهزة المختلفة عن بعد على سبيل المثال.
وأضاف السرحان ان تعديل تعليمات إنترنت الأشياء جاء بعد إجراء الاستشارة العامة للقطاع والمعنيين، كما جاء تماشياً مع النمو المطرد لهذه الخدمات في الأردن حيث ستقدم تسهيلا على المرخصين ورياديي الأعمال والشركات الناشئة لإدخال هذه التقنيات والتوسع بها في الأسواق وبخاصة مع تنفيذ الحكومة الأردنية خطط التحول الرقمي بمختلف قطاعات المملكة، ولمواكبة رؤية التحديث الاقتصادي والتي تتبنى تشجيع الاستثمار في البنى التحتية.
إلى ذلك ، بين السرحان أن هذه التعليمات الجديدة ستطبق على جميع الجهات داخل المملكة بما في ذلك المرخص لهم مزودي خدمات إنترنت الأشياء والمستفيدين من تلك الخدمات بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومة.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
10/12/2023 14:11:05
MENAFN10122023000117011021ID1107566771
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