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الصحة العالمية تحذر من آثار الحرب الكارثية على الصحة في غزة

12/10/2023 2:41:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم الأحد، من آثار الحرب الكارثية في غزة التي دخلت شهرها الثالث على الصحة العامةفي القطاع.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قال غيبرييسوس في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن "تأثير الحرب على الصحة كارثي"، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.
الى ذلك، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "لن يتوقف عن المناشدة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة"، مضيفا إن الحرب قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن.
--(بترا)
رصد/رس/اح
10/12/2023 13:55:06

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