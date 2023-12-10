الصحة العالمية تحذر من آثار الحرب الكارثية على الصحة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم الأحد، من آثار الحرب الكارثية في غزة التي دخلت شهرها الثالث على الصحة العامةفي القطاع.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قال غيبرييسوس في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن "تأثير الحرب على الصحة كارثي"، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.
الى ذلك، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "لن يتوقف عن المناشدة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة"، مضيفا إن الحرب قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن.
--(بترا)
رصد/رس/اح
10/12/2023 13:55:06
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