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قانونية النواب: لم تصلنا أي مذكرة بشأن العفو العام

12/10/2023 2:41:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن اللجنة التي تعد أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب لم تتلق أي مذكرة تتعلق بالعفو العام.
وعرض الذنيبات خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية التابع لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية لأبرز المهام المنوطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانين واقتراحات تتعلق بالدستور والانتخاب العام، والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية، وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية.
وأشار كذلك الى أن اللجنة منوط بها دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة قضايا تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سـواء أكان تحت القبة أم خارجها.
من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء عن أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
10/12/2023 13:44:25

MENAFN10122023000117011021ID1107566769

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