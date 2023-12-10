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غزة: قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

12/10/2023 2:41:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، أن مقاتليها أجهزوا اليوم الأحد على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، نشرت بيانات مقتضبة عبر تطبيق (تلغرام)، استهدف مقاتلو المقاومة قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة غرب مخيم جباليا، وقوة راجلة بعبوة ناسفة "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة.
كما أعلنت عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في تل الزعتر شمال القطاع، وآليتين إسرائيليتين في جباليا بقذائف الياسين 105، إضافة الى الإجهاز على قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا.
واشارت المصادر إلى أن مقاتلي "القسام" استهدفوا 6 آليات وجرافة عسكرية إسرائيلية غرب جباليا بالقذائف المضادة للدروع.
الى ذلك، اعتبرت المقاومة الفسطينية أن "عرض الاحتلال الإسرائيلي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضع أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على المقاومة، ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولا تنطلي على أحد".
--(بترا)
رصد/أغ/م ف/اح
10/12/2023 13:38:45

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