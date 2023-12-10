غزة: قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، أن مقاتليها أجهزوا اليوم الأحد على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، نشرت بيانات مقتضبة عبر تطبيق (تلغرام)، استهدف مقاتلو المقاومة قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة غرب مخيم جباليا، وقوة راجلة بعبوة ناسفة "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة.
كما أعلنت عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في تل الزعتر شمال القطاع، وآليتين إسرائيليتين في جباليا بقذائف الياسين 105، إضافة الى الإجهاز على قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا.
واشارت المصادر إلى أن مقاتلي "القسام" استهدفوا 6 آليات وجرافة عسكرية إسرائيلية غرب جباليا بالقذائف المضادة للدروع.
الى ذلك، اعتبرت المقاومة الفسطينية أن "عرض الاحتلال الإسرائيلي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضع أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على المقاومة، ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولا تنطلي على أحد".
--(بترا)
رصد/أغ/م ف/اح
10/12/2023 13:38:45
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