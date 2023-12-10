غوتيريش يدعو لتعزيز الالتزام بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، الدول الأعضاء إلى اغتنام فرصة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتعزيز التزامها بالقيم الخالدة المكرّسة في هذا الإعلان.
وحث غوتيريش، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في العاشر من كانون الأول من كل عام، على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، مذكرا بالفاتحة الشهيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق".
وقال، إن هذه الفاتحة لا تقل أهمية اليوم، عمّا كانت عليه عندما اعتُمدت قبل 75 عاما خلت، واصفا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدي إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش بسلام وكرامة للجميع".
ونبه إلى أن "العالم يكاد يضلّ الطريق إلى تحقيق هذه الغاية، فالنزاعات تستعر والفقر والجوع يتزايدان، وأوجه التفاوت تزداد عُمْقا، وأزمة المناخ تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر، فيما الحكم السلطوي في صعود والفضاء المدني يتقلّص ووسائل الإعلام تتعرض للهجوم من كل ناحية".
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
10/12/2023 13:01:33
MENAFN10122023000117011021ID1107566767
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