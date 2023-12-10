غوتيريش يدعو لتعزيز الالتزام بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، الدول الأعضاء إلى اغتنام فرصة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتعزيز التزامها بالقيم الخالدة المكرّسة في هذا الإعلان.

وحث غوتيريش، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في العاشر من كانون الأول من كل عام، على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، مذكرا بالفاتحة الشهيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق".

وقال، إن هذه الفاتحة لا تقل أهمية اليوم، عمّا كانت عليه عندما اعتُمدت قبل 75 عاما خلت، واصفا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدي إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش بسلام وكرامة للجميع".

ونبه إلى أن "العالم يكاد يضلّ الطريق إلى تحقيق هذه الغاية، فالنزاعات تستعر والفقر والجوع يتزايدان، وأوجه التفاوت تزداد عُمْقا، وأزمة المناخ تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر، فيما الحكم السلطوي في صعود والفضاء المدني يتقلّص ووسائل الإعلام تتعرض للهجوم من كل ناحية".

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/اح

10/12/2023 13:01:33