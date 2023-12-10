الفنانة دينا عبدالله تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) حرصت الدكتورة الإعلامية الفنانة دينا عبدالله على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكدت دينا عبد الله فى تصريحات خاصة أنها حرصت على الإدلاء بصوتها لأنه واجب وطنى مؤكدة على حبها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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