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الفنانة دينا عبدالله تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

12/10/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الدكتورة الإعلامية الفنانة دينا عبدالله على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024.



وأكدت دينا عبد الله فى تصريحات خاصة أنها حرصت على الإدلاء بصوتها لأنه واجب وطنى مؤكدة على حبها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى.











وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.






















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