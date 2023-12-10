يسرا ومنة شلبى ومحمد هنيدى وعمرو يوسف وأحمد السعدنى فى عزاء شقيق أحمد حلمى

(MENAFN
- Youm7) حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنان
أحمد حلمى
في وفاة شقيقه، حيث وصل إلى مكان العزاء كل من:
محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومها الصغير ويسرا، ومنة شلبي، ومحمد هنيدى، وعمرو يوسف، ومصطفى شعبان، ونجلاء بدر، وأحمد السعدنى وكندة علوش وهنا الزاهد وأحمد فهمي ورنا رئيس وأكرم حسنى وعصام كاريكا وإسماعيل فرغلي.
وكان النجم أحمد حلمى قد طالب جمهوره بالدعاء لشقيقه خالد، ونشر "حلمى" صورة تجمعه بشقيقه الأكبر الراحل، وذلك من خلال حسابه بموقع "x"، معلقا عليها: "نسألكم الدعاء لأخويا خالد".
جدير بالذكر أن خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.
وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.
محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة يقدم واجب العزاء لأحمد حلمى فى وفاة شقيقه
أكرم حسنى فى العزاء
دينا تعزى أحمد حلمى
المخرج شريف عرفة ومصطفى قمر
المخرج وائل إحسان
المعزون يواسون حلمى
المنتج محسن جابر فى العزاء
بشرى
أيمن العزب يقدم واجب العزاء لأحمد حلمي
توافد النجوم والنجمات على عزاء شقيق حلمى
حضور كبير فى العزاء
حلمى فى استقبال المعزين
رامى إمام (2)
رامى إمام وسوزان نجم الدين
رامى امام
سوزان نجم الدين
شيكابالا
عمر جابر
عمرو محمود ياسين
فيفى عبده
محمد العدل
محمد ثروت
محمد محمود عبد العزيز
وفاء صادق
عزاء (1)
عزاء (2)
عزاء (3)
عزاء (4)
عزاء (5)
عزاء (6)
عزاء (7)
عزاء (8)
عزاء (9)
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