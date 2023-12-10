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يسرا ومنة شلبى ومحمد هنيدى وعمرو يوسف وأحمد السعدنى فى عزاء شقيق أحمد حلمى

12/10/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنان
أحمد حلمى
في وفاة شقيقه، حيث وصل إلى مكان العزاء كل من:
محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومها الصغير ويسرا، ومنة شلبي، ومحمد هنيدى، وعمرو يوسف، ومصطفى شعبان، ونجلاء بدر، وأحمد السعدنى وكندة علوش وهنا الزاهد وأحمد فهمي ورنا رئيس وأكرم حسنى وعصام كاريكا وإسماعيل فرغلي.
وكان النجم أحمد حلمى قد طالب جمهوره بالدعاء لشقيقه خالد، ونشر "حلمى" صورة تجمعه بشقيقه الأكبر الراحل، وذلك من خلال حسابه بموقع "x"، معلقا عليها: "نسألكم الدعاء لأخويا خالد".
جدير بالذكر أن خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.
وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.

محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة يقدم واجب العزاء لأحمد حلمى فى وفاة شقيقه



أكرم حسنى فى العزاء



دينا تعزى أحمد حلمى



المخرج شريف عرفة ومصطفى قمر



المخرج وائل إحسان



المعزون يواسون حلمى



المنتج محسن جابر فى العزاء



بشرى



أيمن العزب يقدم واجب العزاء لأحمد حلمي



توافد النجوم والنجمات على عزاء شقيق حلمى



حضور كبير فى العزاء



حلمى فى استقبال المعزين



رامى إمام (2)



رامى إمام وسوزان نجم الدين



رامى امام



سوزان نجم الدين



شيكابالا



عمر جابر



عمرو محمود ياسين



فيفى عبده



محمد العدل



محمد ثروت



محمد محمود عبد العزيز



وفاء صادق
عزاء (1)



عزاء (2)



عزاء (3)



عزاء (4)



عزاء (5)



عزاء (6)



عزاء (7)



عزاء (8)



عزاء (9)








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