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مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكرم 8 فنانين فى ختام دورته الرابعة والعشرين

12/10/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7) كرم
مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنان د. معز المرابط 8 قامات مسرحية من مختلف الدول العربية والأفريقية خلال ختام دورته الرابعة والعشرين، وقدمت مراسم الختام التونسية سونيا اليونسي والأردنية دلال فياض.

في البداية قدم مدير المهرجان معز المرابط كلمته التي شكر فيها كل الضيوف، وأكد أن تلك الدورة كانت استثنائية، والمهرجان أصبح عمره 40 عاما، ويحسب لهذه الدورة انفتاحها ومد جسور التواصل بين المسرح العربي والأفريقية والعالمي، وشكر وزيرة الثقافة السيدة حياة قطاط القرمزي على دعمها للمسرح وللفن، كما شكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة وكل المؤسسات والشركاء الداعمين .

وكُرم خلال ختام الدورة الـ24 كل من: الناقد والكاتب بول شاؤول من لبنان، والفنان داوود حسين من الكويت، ومجموعة الحمائم البيض من تونس، والسيدة فوزية يالحاج المزي من تونس، والدكتور يوسف عيدابي من السودان، والسيد المنجي الورفلي من تونس، السيدة جليلة المدني من تونس، والفنانة سعاد محاسن وتسلمها ابنها لتعذر حضورها بسبب مرضها، ولمسة وفاء للفنان الكبير الراحل المنصف السويسي من تونس مؤسس المهرجان.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر واستمرت حتى
10 ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

صور من فعاليات الختام

ختام المهرجان

فعاليات ختام مهرجان قرطاج

داود حسين

فعاليات ختام قرطاج








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