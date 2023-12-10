مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكرم 8 فنانين فى ختام دورته الرابعة والعشرين

(MENAFN
- Youm7) كرم
مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنان د. معز المرابط 8 قامات مسرحية من مختلف الدول العربية والأفريقية خلال ختام دورته الرابعة والعشرين، وقدمت مراسم الختام التونسية سونيا اليونسي والأردنية دلال فياض.
في البداية قدم مدير المهرجان معز المرابط كلمته التي شكر فيها كل الضيوف، وأكد أن تلك الدورة كانت استثنائية، والمهرجان أصبح عمره 40 عاما، ويحسب لهذه الدورة انفتاحها ومد جسور التواصل بين المسرح العربي والأفريقية والعالمي، وشكر وزيرة الثقافة السيدة حياة قطاط القرمزي على دعمها للمسرح وللفن، كما شكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة وكل المؤسسات والشركاء الداعمين .
وكُرم خلال ختام الدورة الـ24 كل من: الناقد والكاتب بول شاؤول من لبنان، والفنان داوود حسين من الكويت، ومجموعة الحمائم البيض من تونس، والسيدة فوزية يالحاج المزي من تونس، والدكتور يوسف عيدابي من السودان، والسيد المنجي الورفلي من تونس، السيدة جليلة المدني من تونس، والفنانة سعاد محاسن وتسلمها ابنها لتعذر حضورها بسبب مرضها، ولمسة وفاء للفنان الكبير الراحل المنصف السويسي من تونس مؤسس المهرجان.
جدير بالذكر أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر واستمرت حتى
10 ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
صور من فعاليات الختام
ختام المهرجان
فعاليات ختام مهرجان قرطاج
داود حسين
فعاليات ختام قرطاج
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