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بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخرانى استعدادا لعرضه فى رمضان

12/10/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة العدل جروب من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدء التحضير لمسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني المقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2024.
ونشرت صورة تجمع فريق العمل، معلقة عليها: "بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، بطولة النجمة چومانا مراد ومن إخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية د.مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد".
ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.
دارت أحداث المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

العدل جروب ينشر صورة من كواليس التحضير للمسلسل








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