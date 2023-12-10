بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخرانى استعدادا لعرضه فى رمضان

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة العدل جروب من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدء التحضير لمسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني المقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2024.
ونشرت صورة تجمع فريق العمل، معلقة عليها: "بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، بطولة النجمة چومانا مراد ومن إخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية د.مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد".
ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.
دارت أحداث المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.
العدل جروب ينشر صورة من كواليس التحضير للمسلسل
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