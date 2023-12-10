المرأة المصرية حاضرة بقوة أمام اللجان الانتخابية.. حب ووفاء لوطنها

MENAFN - Youm7) تشارك المرأة المصرية فى جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وحرصت على الذهاب منذ الصباح الباكر إلى اللجان الانتخابية لتدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وهذا ليس جديدا عليها حيث اعتادت على ذلك منذ زمن طويل، وذلك تحقيقا لذاتهن وأداء حقوقهن، تجاه وطنهن.

السيدات أمام اللجان الانتخابية

وبدورهن فى حق المشاركة والتعبير عن رأيهن، ووعى منهن يساهمن فى تقدم بلدهن، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة غير تقديم العمل بإخلاص واجتهاد، ومع أول يوم للانتخابات الرئاسية لعام 2024 تشارك المرأة المصرية بكل قوة فى جميع المحافظات المصرية، لتدلى بصوتها، وتعبر بحرية وتختار رئيسها القادم، لذلك حرصت على أن تلتزم بصفوف المواطنين فى أجواء من مشاعر الوطنية والحب لمصر، ومن أجل تقدمها وريادتها في كل المجالات والقطاعات.

المرأة المصرية تشارك في الانتخابات الرئاسية

وبدور المرأة القوى حالياً واتساقه مع ما لمسته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وتوفير أهم محور لهن وهو الحماية والقضاء على العنف ضدهن وتحقيق سلامتهن، ثم حصولهن على التمكين الاجتماعى من خلال دعم أنشطة وبرامج تعليمية تثقل من مهاراتهن الحياتية، وأيضا التمكين السياسي وتقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، والتمكين الاقتصادي في ريادة الأعمال وتوظيفهن في كل قطاعات العمل، والاهتمام بصحتهن بإطلاق مبادرات طبية مهمة لصحتهن البدنية، وغيرها من الإنجازات التى عاشوها فى السنوات الأخيرة.

وتعتبر المرأة المصرية جزء من المجتمع المصري ولها دور مساهمتها في تقدم وطنها، لذلك حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بفرح وعزيمة متمنية الأفضل لبلدها.