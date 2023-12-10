المرأة المصرية حاضرة بقوة أمام اللجان الانتخابية.. حب ووفاء لوطنها

(MENAFN
- Youm7) تشارك المرأة المصرية فى جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وحرصت على الذهاب منذ الصباح الباكر إلى اللجان الانتخابية لتدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وهذا ليس جديدا عليها حيث اعتادت على ذلك منذ زمن طويل، وذلك تحقيقا لذاتهن وأداء حقوقهن، تجاه وطنهن.
السيدات أمام اللجان الانتخابية
وبدورهن فى حق المشاركة والتعبير عن رأيهن، ووعى منهن يساهمن فى تقدم بلدهن، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة غير تقديم العمل بإخلاص واجتهاد، ومع أول يوم للانتخابات الرئاسية لعام 2024 تشارك المرأة المصرية بكل قوة فى جميع المحافظات المصرية، لتدلى بصوتها، وتعبر بحرية وتختار رئيسها القادم، لذلك حرصت على أن تلتزم بصفوف المواطنين فى أجواء من مشاعر الوطنية والحب لمصر، ومن أجل تقدمها وريادتها في كل المجالات والقطاعات.
المرأة المصرية تشارك في الانتخابات الرئاسية
وبدور المرأة القوى حالياً واتساقه مع ما لمسته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وتوفير أهم محور لهن وهو الحماية والقضاء على العنف ضدهن وتحقيق سلامتهن، ثم حصولهن على التمكين الاجتماعى من خلال دعم أنشطة وبرامج تعليمية تثقل من مهاراتهن الحياتية، وأيضا التمكين السياسي وتقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، والتمكين الاقتصادي في ريادة الأعمال وتوظيفهن في كل قطاعات العمل، والاهتمام بصحتهن بإطلاق مبادرات طبية مهمة لصحتهن البدنية، وغيرها من الإنجازات التى عاشوها فى السنوات الأخيرة.
وتعتبر المرأة المصرية جزء من المجتمع المصري ولها دور مساهمتها في تقدم وطنها، لذلك حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بفرح وعزيمة متمنية الأفضل لبلدها.
MENAFN10122023000132011024ID1107566760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.