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كبار السن يشاركون بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. نازلين فى حب مصر

12/10/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Youm7) يشعر كبار السن بأمل كبير في الغد وترسم الابتسامة وجوههم، حيث حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد الردة، حيث قال الحاج محمد أحد المشاركين في التصويت داخل لجان انتخابات الرئاسية : "أنا نزلت انتخب حبًا في مصر بلد الأمن والآمان ونازل من غير ما حد يطلب مني أنزل عشان أنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأني مصمم عليه مفيش حد ممكن يجي أحسن منه".



وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.



واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.



وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.





مسن آخر مع ابنه




مسن يشارك بالإنتخابات الرئاسية


مسن يشارك بالإنتخابات















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