كبار السن يشاركون بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. نازلين فى حب مصر

(MENAFN
- Youm7) يشعر كبار السن بأمل كبير في الغد وترسم الابتسامة وجوههم، حيث حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد الردة، حيث قال الحاج محمد أحد المشاركين في التصويت داخل لجان انتخابات الرئاسية : "أنا نزلت انتخب حبًا في مصر بلد الأمن والآمان ونازل من غير ما حد يطلب مني أنزل عشان أنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأني مصمم عليه مفيش حد ممكن يجي أحسن منه".
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
مسن آخر مع ابنه
مسن يشارك بالإنتخابات الرئاسية
مسن يشارك بالإنتخابات
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