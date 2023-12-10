أطفال اليوم شباب الغد يشاركون آباءهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

MENAFN - Youm7) وجود الأطفال مرحب به في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية مع آبائهم وأجدادهم للمشاركة في الإنتخابات الرئاسي ، هم تحت السن القانوني ولا يجوز لهم التصويت في الانتخابات، ولكن نزولهم ودخولهم مع آبائهم اللجان ومشاهدتهم كيف إدلاء آبائهم بأصواتهم، يساعد على تعزيز معاني الانتماء والوطنية لديهم، وتأثير ذلك على مشاعر الارتباط والولاء من صغارهم.

ففي لجنة قصر الدوبارة شارك الأب في اختيار الرئيس القادم، وقدم ابنه لوضع الصوت داخل الصندوق، ليشعر وكأنه يشارك ويدلى بصوته ويؤدى واجبه الوطني ويساهم في البناء والتقدم ويرى الأبناء قيمة ذلك.

وطنية الأب والابن

ونرى فى مشهد آخر للجدة وهي مريضة وجاءت من بيتها على كرسي متحرك لتشارك بصوتها صباح اليوم في لجنتها بمصر القديمة، وجانبها حفيدتها، لتعرف الحفيدة الصغيرة أن مشاركة جدتها مسؤولية، وتعزيز مشاعر الحرص على المشاركة الوطنية لديها.

الحفيدة تساعد الجدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الابن يحمل العلم المصري بجانب والدته ويرددون الأغاني الوطنية مع ابتسامة واسعة على

وجهه التي ترصد مدى حبه لبلده،

وحرص الأباء على مشاركة أبنائهم ينمي حب الوطن لديهم منذ صغرهم، وتمني الأفضل دائما لها، ومن المشاركة في جميع جوانب الحياة والتي منها الحياة السياسية يعزز عند الأطفال الذين هم شباب الغد ورجال المستقبل أهمية وجودهم ومشاركة أصواتهم واختيارهم بحرية.





الابن مع والدته