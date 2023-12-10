علامات بتقولك إنه Ghosting.. أبرزها مش بيكلمك على السوشيال ميديا

MENAFN - Youm7) توجد العديد من المصطلحات العاطفية الحديثة والتي منها مصطلح "Ghosting"، وهو ما يعنى أن الشخص الذى يكون في علاقة عاطفية ويختفى فجأة عن الطرف الآخر دون سابق إنذار أو تحذير، ويترك الطرف الآخر يتساءل عن الذنب الذى أقترفه حتى تكون هذه نهاية العلاقة بينهما، وتوجد العديد من العلامات الدالة على الشخص "Ghosting "، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "verywellmind".

معنى مصطلح "Ghosting"

هو مصطلح عاطفى جديد يشير إلى الشخص الذى يدخل علاقة عاطفية ويختفى فجأة دون سابق إنذار أو تفسير، ولذلك شبه بالشبح، وتوجد علامات على أن هذا الرجل غير جاد بالعلاقة العاطفية وعلى استعداد للإنفصال عن حبيبت في أي لحظة.

علامات بتقولك إنه "Ghosting"

توجد العديد من العلامات الدالة على أن هذا الرجل يتصف بالشبح، وأبرزها إنه يبدأ بتقليل التواصل مع الطرف الآخر دون سابق إنذار، ومن العلامات الدالة أيضًا والتي تظهر خلال العلاقة، هي:

بيحرص على مقابلتك في أي وقت

ومن العلامات الدالة على أن هذا الرجل ليس جاد في العلاقة العاطفية، هي حرصه على مقابلة فتاته بين الحين والآخر حتى يثبت لها حبه خاصة من الشهور الأولى من العلاقة.

مش بيلتزم بحاجة

ومن العلامات الدالة على إنه رجل "Ghosting"، إنه لا يلتزم بأى شيء في علاقته بحبيبته، ودائماً ما يختلق الحجج والأعذار حتى يتهرب منها.

يخفى معلومات عنها

يحرص الرجل الـ"Ghosting"، دائمًا على إخفاء أهم المعلومات الشخصية عن حبيبته، ويتعمد ذلك حتى لا يترك لها وسيلة للتواصل معه بعد إختفائه.

رجل غير ملتزم يخفي أصدقاءه عنك

يحرص الرجل غير الملتزم بالعلاقة، على إخفاء أصدقائه وعائلته عنك، طوال الوقت، حتى إنه لا يخبرهم بعلاقته معك.

رجل يتجاهل حبيبته مش بيتواصل معاكى على السوشيال ميديا

يحرص الرجل غير الملتزم بالعلاقة على عدم التواصل معك على مواقع التواصل الاجتماعى الإجتماعى المختلفة، حتى لا يعرف أحد بأمرك.

فتاة تبحث عن الرجل بهاتفها مش بيرد على رسايلك

يحرص هذا الرجل على عدم مراسلتك وتجاهلك طوال الوقت، وهذه من علامات عدم اهتمامه بك.

بيتعامل معاكى بعدوانية

يتعامل معك بعدوانية وسلبية دائمة طوال الوقت وذلك لعدم جديته في العلاقة، وهذه من علامات إنه "Ghosting".