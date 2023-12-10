علامات بتقولك إنه Ghosting.. أبرزها مش بيكلمك على السوشيال ميديا

(MENAFN
- Youm7) توجد العديد من المصطلحات العاطفية الحديثة والتي منها مصطلح "Ghosting"، وهو ما يعنى أن الشخص الذى يكون في علاقة عاطفية ويختفى فجأة عن الطرف الآخر دون سابق إنذار أو تحذير، ويترك الطرف الآخر يتساءل عن الذنب الذى أقترفه حتى تكون هذه نهاية العلاقة بينهما، وتوجد العديد من العلامات الدالة على الشخص "Ghosting "، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "verywellmind".
معنى مصطلح "Ghosting"
هو مصطلح عاطفى جديد يشير إلى الشخص الذى يدخل علاقة عاطفية ويختفى فجأة دون سابق إنذار أو تفسير، ولذلك شبه بالشبح، وتوجد علامات على أن هذا الرجل غير جاد بالعلاقة العاطفية وعلى استعداد للإنفصال عن حبيبت في أي لحظة.
علامات بتقولك إنه "Ghosting"
توجد العديد من العلامات الدالة على أن هذا الرجل يتصف بالشبح، وأبرزها إنه يبدأ بتقليل التواصل مع الطرف الآخر دون سابق إنذار، ومن العلامات الدالة أيضًا والتي تظهر خلال العلاقة، هي:
بيحرص على مقابلتك في أي وقت
ومن العلامات الدالة على أن هذا الرجل ليس جاد في العلاقة العاطفية، هي حرصه على مقابلة فتاته بين الحين والآخر حتى يثبت لها حبه خاصة من الشهور الأولى من العلاقة.
مش بيلتزم بحاجة
ومن العلامات الدالة على إنه رجل "Ghosting"، إنه لا يلتزم بأى شيء في علاقته بحبيبته، ودائماً ما يختلق الحجج والأعذار حتى يتهرب منها.
يخفى معلومات عنها
يحرص الرجل الـ"Ghosting"، دائمًا على إخفاء أهم المعلومات الشخصية عن حبيبته، ويتعمد ذلك حتى لا يترك لها وسيلة للتواصل معه بعد إختفائه.
رجل غير ملتزم يخفي أصدقاءه عنك
يحرص الرجل غير الملتزم بالعلاقة، على إخفاء أصدقائه وعائلته عنك، طوال الوقت، حتى إنه لا يخبرهم بعلاقته معك.
رجل يتجاهل حبيبته مش بيتواصل معاكى على السوشيال ميديا
يحرص الرجل غير الملتزم بالعلاقة على عدم التواصل معك على مواقع التواصل الاجتماعى الإجتماعى المختلفة، حتى لا يعرف أحد بأمرك.
فتاة تبحث عن الرجل بهاتفها مش بيرد على رسايلك
يحرص هذا الرجل على عدم مراسلتك وتجاهلك طوال الوقت، وهذه من علامات عدم اهتمامه بك.
بيتعامل معاكى بعدوانية
يتعامل معك بعدوانية وسلبية دائمة طوال الوقت وذلك لعدم جديته في العلاقة، وهذه من علامات إنه "Ghosting".
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