متكئين على عكازهم.. كبار السن يلبون نداء الوطن أمام اللجان الانتخابية

MENAFN - Youm7) حضروا متكئين على عكازهم لا يحملون هم التعب أو المسافة ولا انتظارهم أمام اللجان كل ما يشغل بالهم هو تلبية نداء الواجب الوطنى، هو المشهد الأجمل اليوم في الانتخابات الرئاسية فعدد كبير من كبار السبالطوابير أمام اللجان الانتخابية متكئين على عكازهم وعلى أبنائهم استعدادًا للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

صور ولقطات كثيرة ظهرت لسيدات ورجال من كبار السن يسندون على عكازهم وعلى وجوههم الفرحة والسعادة لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وهي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.













