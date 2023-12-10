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مصطفى وزيرى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى وحق دستورى

12/10/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) أدلى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الرؤية بـ6 أكتوبر.

وعقب الإدلاء بصوته كتب الدكتور مصطفى وزيري عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "التصويت واجب وطني وحق دستوري، سعيد بمشاركتي بالإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية".



 الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته



 الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.






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