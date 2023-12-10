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المدير التنفيذي لغرفة الطباعة يدلى بصوته فى الانتخابات ويؤكد: لاستمرار مسيرة البناء

12/10/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) أدلى المهندس عاطف عبد الرحمن، المدير التنفيذي لغرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تعكس الإحساس الشعبي والوعي الكبير لدي مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على المكتسبات من الأمن والاستقرار، ويكشف حرص المواطنين على استمرار البناء والتنمية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية.



وقال المدير التنفيذي لغرفة الطباعة عقب التصويت في الانتخابات إن المشاركة الكبيرة من الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال والشيوخ والمرأة يعطي رسالة بأننا على قلب رجل واحد ونقف صفا واحدا حبا في وطننا واستقراره والحفاظ علي أمنه ومستقبله وسعي الجميع لاستكمال مسيرة مصر للبناء وتحقيق النهضة الحقيقة الشاملة.









وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم
والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.














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