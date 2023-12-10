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رئيس البترول البحرية PMS والعاملون يشاركون فى الانتخابات الرئاسية.. صور

12/10/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول برئاسة المهندس عمرو بدوي وجميع العاملين بها، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.



وحرصت شركة PMS على تسهيل كافة الإجراءات لتوجه العاملين من مواقع العمل والمقرات الإدارية والوحدات البحرية للمقرات الإنتخابية للإدلاء بالأصوات والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الهام.



وتأتى مشاركة شركة خدمات البترول البحرية في هذا الإستحقاق الدستوري الديمقراطي، انطلاقا من الواجب الوطني
والاحساس بالمسئولية تجاه بلدنا الغالي مصر.



كما تأتي تلبية لتطلعات الشعب المصري في إستكمال الخطوات التي اتخذت لبناء الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة المستدامة التي تحققت في جميع قطاعات الدولة.


































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