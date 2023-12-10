رئيس البترول البحرية PMS والعاملون يشاركون فى الانتخابات الرئاسية.. صور

رئيس البترول البحرية PMS والعاملون يشاركون فى الانتخابات الرئاسية.. صور
التاريخ
12/10/2023 2:39:12 PM
(MENAFN
- Youm7) شاركت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول برئاسة المهندس عمرو بدوي وجميع العاملين بها، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وحرصت شركة PMS على تسهيل كافة الإجراءات لتوجه العاملين من مواقع العمل والمقرات الإدارية والوحدات البحرية للمقرات الإنتخابية للإدلاء بالأصوات والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الهام.
وتأتى مشاركة شركة خدمات البترول البحرية في هذا الإستحقاق الدستوري الديمقراطي، انطلاقا من الواجب الوطني
والاحساس بالمسئولية تجاه بلدنا الغالي مصر.
كما تأتي تلبية لتطلعات الشعب المصري في إستكمال الخطوات التي اتخذت لبناء الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة المستدامة التي تحققت في جميع قطاعات الدولة.
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