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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة اوسديو للاستثمار العقارى بقيمة 8.25 مليون جنيه

12/10/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة اوسديو للاستثمار العقاري خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 33 ألف سهم بقيمة 8.25 مليون جنيه، وصفقة على شركة مصر لصناعة الكباسات بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 4.25 مليون جنيه، وصفقة على شركة أ.دي.آي للتنمية السياحية والعقارية بحجم تداول 38.7 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.022 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.14%، والعرب على 0.96%، واستحوذت المؤسسات على 15.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.68%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 966.4 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.












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