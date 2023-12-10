منح نوبل لأول مرة منذ 122 عاما.. من هو صاحب فكرة الجائزة الأعرق بالعالم؟

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1901م، تم البدء فى تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى، أعرق جائزة في العالم، تمنح في مجالات عدة من مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرًا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية.

ومنحت فى المرة الأولى فى 5 مجالات وهم "الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام"، خلال الذكرى الخامسة لوفاة

ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت والمتفجرات شديدة أخرى، والذى أوصى بتخصيص الجزء الأكبر من ثروته الهائلة في صندوق يتم فيه توزيع الفوائد سنويًا في شكل جوائز على أولئك الذين قدموا أكبر فائدة للبشرية، خلال العام السابق.







وعلى الرغم من أن ألفريد نوبل لم يقدم سببًا عامًا لإنشاء الجوائز، فمن المعتقد على نطاق واسع أنه فعل ذلك بسبب الندم الأخلاقي على الاستخدامات القاتلة المتزايدة لاختراعاته في الحرب.

ولد ألفريد برنهارد نوبل في ستوكهولم عام 1833، وبعد أربع سنوات انتقلت عائلته إلى روسيا، كان والده يدير مصنعًا ناجحًا في سانت بطرسبرج كان يصنع ألغامًا متفجرة ومعدات عسكرية أخرى.

وتلقى ألفريد نوبل تعليمه في روسيا وباريس والولايات المتحدة، وأثبت أنه كيميائي لامع. عندما تعثرت أعمال والده بعد نهاية حرب القرم، عاد نوبل إلى السويد وأنشأ مختبرًا لتجربة المتفجرات.

وفي عام 1863، اخترع طريقة للتحكم في تفجير النتروجليسرين، وهو سائل شديد التطاير تم اكتشافه مؤخرًا ولكن كان يُنظر إليه سابقًا على أنه شديد الخطورة للاستخدام.

أطلق نوبل على اختراعه اسم "الديناميت" نسبة إلى الكلمة اليونانية " ديناميات " التي تعني "القوة"، من خلال تأمين براءات اختراع الديناميت، حصل نوبل على ثروة عندما استخدمت البشرية اختراعه في البناء والحرب.