منح نوبل لأول مرة منذ 122 عاما.. من هو صاحب فكرة الجائزة الأعرق بالعالم؟

(MENAFN
- Youm7) فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1901م، تم البدء فى تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى، أعرق جائزة في العالم، تمنح في مجالات عدة من مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرًا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية.
ومنحت فى المرة الأولى فى 5 مجالات وهم "الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام"، خلال الذكرى الخامسة لوفاة
ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت والمتفجرات شديدة أخرى، والذى أوصى بتخصيص الجزء الأكبر من ثروته الهائلة في صندوق يتم فيه توزيع الفوائد سنويًا في شكل جوائز على أولئك الذين قدموا أكبر فائدة للبشرية، خلال العام السابق.
وعلى الرغم من أن ألفريد نوبل لم يقدم سببًا عامًا لإنشاء الجوائز، فمن المعتقد على نطاق واسع أنه فعل ذلك بسبب الندم الأخلاقي على الاستخدامات القاتلة المتزايدة لاختراعاته في الحرب.
ولد ألفريد برنهارد نوبل في ستوكهولم عام 1833، وبعد أربع سنوات انتقلت عائلته إلى روسيا، كان والده يدير مصنعًا ناجحًا في سانت بطرسبرج كان يصنع ألغامًا متفجرة ومعدات عسكرية أخرى.
وتلقى ألفريد نوبل تعليمه في روسيا وباريس والولايات المتحدة، وأثبت أنه كيميائي لامع. عندما تعثرت أعمال والده بعد نهاية حرب القرم، عاد نوبل إلى السويد وأنشأ مختبرًا لتجربة المتفجرات.
وفي عام 1863، اخترع طريقة للتحكم في تفجير النتروجليسرين، وهو سائل شديد التطاير تم اكتشافه مؤخرًا ولكن كان يُنظر إليه سابقًا على أنه شديد الخطورة للاستخدام.
أطلق نوبل على اختراعه اسم "الديناميت" نسبة إلى الكلمة اليونانية " ديناميات " التي تعني "القوة"، من خلال تأمين براءات اختراع الديناميت، حصل نوبل على ثروة عندما استخدمت البشرية اختراعه في البناء والحرب.
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