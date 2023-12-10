مصطفى الفقى: هناك إقبال كبير من الشباب فى عملية التصويت الانتخابية 2024

MENAFN - Youm7) أدلى الدكتور والمفكر السياسى مصطفى الفقى ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمنطقة مصر الجديدة، وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها إجراء العملية الانتخابية.

وأوضح مصطفى الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشيء اللافت للنظر في عملية التصويت أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب حيث تواجد أمام اللجنة طوابير منظمة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة متواجدون خارج اللجان بتعامل بشكل راقٍ وفى غاية الاحترام ويقومون بأداء عملهم لكل اتقان وجدية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم

والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.





ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.





تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.