افتتاح الخزان التابع لسد أسوان فى مصر.. اعرف قصة إنشائه

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1902م، تم افتتاح الخزان التابع لسد أسوان فى مصر، وهو ما عرف بـ"خزان أسوان "، والذى بدأ العمل على إنشائه فى مدينة أسوان فى جنوب مصر، وقد وضع حجر أساسه الخديوى عباس حلمى الثانى.

يقع الخزان جنوب مدينة أسوان وقد تم تشييده عام 1902 ميلادية وكان بناؤه إيذانًا ببدء الري بالبلاد وقد تم تعليته مرتين الأولى عام 1912 والثانية عام 1933 ويحتوي على 180 بوابة للتحكم في تصرفات المياه وأنشأت محطة كهرباء خزان أسوان الأولى عام 1953 كما يتم محطة كهرباء خزان أسوان الثانية 1985، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.







ويعتقد أن فكرة عن إنشاء سد أسوان، كانت قد بدأت فى القرن الحادى عشر، عندما قام الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله باستدعاء المهندس العربي "ابن الهيثم" إلى مصر لتنظيم فيضان النيل، وبعد عمل "ابن الهيثم" الميداني، أقنع الخليفة الفاطمي بعدم جدوى هذا المشروع، حتى إنه من شدة خوف "ابن الهيثم" من غضب الخليفة، تصنع الجنون.







ويعد خزان أسوان أول سد يبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد في العالم آنذاك، وقد تمت تعليته في عام 1912 ؛ ثم التعلية الثانية فى عام 1926 ليقوم بحجز المياه أثناء فيضان النيل.

ويقوم خزان أسوان بحجز المياه أثناء الفيضانات حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق، وتم استغلال المياه المندفعة إليه لعمل محطتين للكهرباء هما محطة توليد أسوان الأولى ومحطة توليد أسوان الثانية

ويختلف خزان أسوان عن السد العالى المعجزة الهندسية من تعد من معجزات القرن العشرين، وأحد أكبر السدود في العالم وهو أقيم لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وأنت تغرق مساحات واسعة فيها، أو تضيع هدرًا في البحر المتوسط، ويبلغ طوله 3600 متر، وأقصى ارتفاع له فوق قاع النهر 111 متراً، أما عرضه فيصل إلى 40 متراً عند القمة.

وترجع قصة بناء السد العالي إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952؛ حيث بدأت فكرة إنشاء السد العالي عند أسوان بما يكفل لمصر تزويدها ثابتًا يسمح بالتوسع الزراعي وحمايتها من الفيضانات العالية، وفي نفس الوقت مدّها بطاقة كهربائية تكون الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية، والصناعية. بعد أبحاث عديدة اختير السد لكونه من النوع الركامي مزوداً بنواة صماء قاطعة للمياه، ويبعد السد العالي عن مدينة أسوان بحوالي 20 كم جنوبا .