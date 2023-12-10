مشاركون بتكريم اسم يعقوب الشارونى: كان يستمع لآراء الأطفال فى قصصه.. صور

(MENAFN
- Youm7) أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل تكريم اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني بإهداء درع القومي للطفل لابنة الراحل الدكتورة هالة الشاروني، وذلك ضمن احتفاء نادي القصة بالشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، ببيت الشعر
بالحسين في بيت الست وسيلة وأقيم اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل".
حفل تكريم اسم يعقوب الشارونى
لحظة تكريم يعقوب الشارونى
أدرات الجلسة الأولى الكاتبة منى ماهر، وأدار الجلسة الثانية الكاتب محمد ناصف سكرتير عام نادي القصة، وتحدثت في البداية الدكتورة هالة الشاروني عن يعقوب الشاروني الإنسان وليس الكاتب، وكيف كان يهتم بأبنائه وأحفاده وكل الأطفال، حتى أنه كان يذهب للمحافظات وفي القرى والنجوع ويعرض مؤلفاته قبل الطبع على الأطفال ويستمع لآرائهم ويتحاور معهم، ووعدت بأن يظل منزله مفتوحا أمام محبيه، وأنها ستحرص على إقامة الندوة الشهرية الدائمة التي كان يحرص عليها طوال حياته.
ثم تحدث المشاركون عن"الشارونى" الإنسان والكاتب والذى كان يقيم ندوة شهرية لأدب الطفل في منزله بالمنيل، وكانت بمثابة صرح ثقافي كبير يشع نورا ثقافيا على كل كتاب وفناني الطفل، وأكد الجميع على عطائه غير المحدود وتندروا بحقيبته التي كان يحملها وبها من الكتب الثقيلة الكثير ليوزعها على كل من يقابله في دعوة حثيثة منه للقراءة، وكيف كان يشجع الجميع على النقد لاثراء حركة الكتابة للطفل.
وقد شارك في الندوة الكتاب: عبده الزراع، وليد كمال، أحمد زحام، د.هبة عبد الفتاح، حسن الجوخ، عبير عبد الله، حمدي عبد الرازق، أحمد عبد العليم، محمد عبد الحافظ ناصف، وشارك الكاتب منتصر ثابت بكلمة ارسلها وقراها "زحام" نظرا لظروف مرضه.
وفي نهاية اللقاء سلم الكاتب حسن الجوخ والكاتب محمد ناصف درع المركز القومي لثقافة الطفل للدكتورة هالة الشاروني، تكريما لاسم الراحل الكبير يعقوب الشاروني.
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