مشاركون بتكريم اسم يعقوب الشارونى: كان يستمع لآراء الأطفال فى قصصه.. صور

MENAFN - Youm7) أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل تكريم اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني بإهداء درع القومي للطفل لابنة الراحل الدكتورة هالة الشاروني، وذلك ضمن احتفاء نادي القصة بالشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، ببيت الشعربالحسين في بيت الست وسيلة وأقيم اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل".





حفل تكريم اسم يعقوب الشارونى





لحظة تكريم يعقوب الشارونى





أدرات الجلسة الأولى الكاتبة منى ماهر، وأدار الجلسة الثانية الكاتب محمد ناصف سكرتير عام نادي القصة، وتحدثت في البداية الدكتورة هالة الشاروني عن يعقوب الشاروني الإنسان وليس الكاتب، وكيف كان يهتم بأبنائه وأحفاده وكل الأطفال، حتى أنه كان يذهب للمحافظات وفي القرى والنجوع ويعرض مؤلفاته قبل الطبع على الأطفال ويستمع لآرائهم ويتحاور معهم، ووعدت بأن يظل منزله مفتوحا أمام محبيه، وأنها ستحرص على إقامة الندوة الشهرية الدائمة التي كان يحرص عليها طوال حياته.

ثم تحدث المشاركون عن"الشارونى" الإنسان والكاتب والذى كان يقيم ندوة شهرية لأدب الطفل في منزله بالمنيل، وكانت بمثابة صرح ثقافي كبير يشع نورا ثقافيا على كل كتاب وفناني الطفل، وأكد الجميع على عطائه غير المحدود وتندروا بحقيبته التي كان يحملها وبها من الكتب الثقيلة الكثير ليوزعها على كل من يقابله في دعوة حثيثة منه للقراءة، وكيف كان يشجع الجميع على النقد لاثراء حركة الكتابة للطفل.

وقد شارك في الندوة الكتاب: عبده الزراع، وليد كمال، أحمد زحام، د.هبة عبد الفتاح، حسن الجوخ، عبير عبد الله، حمدي عبد الرازق، أحمد عبد العليم، محمد عبد الحافظ ناصف، وشارك الكاتب منتصر ثابت بكلمة ارسلها وقراها "زحام" نظرا لظروف مرضه.

وفي نهاية اللقاء سلم الكاتب حسن الجوخ والكاتب محمد ناصف درع المركز القومي لثقافة الطفل للدكتورة هالة الشاروني، تكريما لاسم الراحل الكبير يعقوب الشاروني.