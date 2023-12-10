إيميلى ديكنسون لم تلق التقدير الأدبى فى حياتها.. هل سخرت الشاعرة من عيد الحب؟

MENAFN - Youm7) إيميلى ديكنسو ن تعد من أهم الشعراء الأمريكيين فى القرن التاسع عشر، والتي ولد في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1830م، في أمهيرست، ماساشوستس، وتركت الدراسة وهى فى مرحلة المراهقة، وعاشت حياة منعزلة فى منزل العائلة، وكانت تكتب الشعر والرسائل على نحو سري، لكنها نشرت بعد وفاتها بعدما اكتشفتها شقيقتها ليفينيا.

إيميلى ديكنسون

الشاعرة الأمريكية

لم تلق التقدير الأدبي في حياتها، لكن اعتبارها أُعيد فيما بعد، فقد صنفها هارولد بلووم، الناقد الأدبي، وأستاذ علم الإنسانيات فى جامعة يال، ضمن أهم 26 كاتباً وكاتبةً غربيين عبر التاريخ.

ونشرت لإيميلى ديكنسون أولى قصائدها دون علمها بعنوان "هكذا نعبر جلوريا موندي" فى جريدة سبرنج فيلد ديلى ريبيبليك، وفى هذه القصيدة كانت تسخر من عيد الحب أو ما يعرف بـ الفلانتين، وتبادل الهدايا وقصائد الحب.

وكما ذكرنا لن تلقى التقدير المناسب لها خلال حياتها رغم غزارة إنتاجها، ويعود ذلك نظرًا لطبيعة كتابتها الاعتزالية، وكان شعر ديكينسون يعكس الوحدة، والمتحدث في قصائدها يعيش حالة من العوز، لكن لا تكاد تفارقه لحظات حميمية ملهمة تنبعث منها الحياة وتلوح فيها السعادة.

لم تتزوج إيميلى ديكنسون حتى وفاتها إثر فشل كلوى أصابها، عن عمر ناهر الـ 55، ودفنت فى مقبرة العائلة فى ويست سيمتري، وتحول المنزل الذى ولدت فيه إلى متحف، بعد رحيلها في 15 مارس 1886، لتكتشف عائلتها بعد وفاتها في مسقط رأسها إميرهست ، حوالي 1800 قصيدة، لم ينشر منها خلال فترة حياتها إلا 11 قصيدة في بعض الصحف المحلية بأسماء مستعارة.