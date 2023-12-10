استقالة المدير المالي لسبوتيفاى وسط عمليات تسريح للموظفين

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- Youm7) أعلنت شركة سبوتيفاي أن مديرها المالي (CFO) بول فوجل سيتنحى عن منصبه في مارس 2024، حيث كانت قد قلصت قوتها العاملة بنسبة 17%، ونتيجة لذلك تأثر 1500 موظف وشارك العديد منهم أيضًا قصصهم على LinkedIn.
في بيان صحفي، قالت سبوتيفاي، إنهم يدخلون مرحلة جديدة حيث يحتاجون إلى مدير مالي يتمتع "بمزيج مختلف من الخبرات.
وقالت سبوتيفاي في البيان الصحفي إن مديرها المالي، بول فوجال، سيتنحى عن منصبه ويترك الشركة في 31 مارس 2024، وتبحث الشركة عن شخص آخر ليحل محله، وإلى أن يحدث ذلك، سيتولى بن كونج، نائب الرئيس للتخطيط والتحليل المالي، مسؤولية إضافية.
قال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، في حديثه عن التطوير، إنه منذ العامين الماضيين، ركزت سبوتيفاي على جعل إنفاقها "أكثر انسجامًا مع توقعات السوق مع تمويل فرص النمو الكبيرة التي يواصلون تحديدها أيضًا".
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