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استقالة المدير المالي لسبوتيفاى وسط عمليات تسريح للموظفين

12/10/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة سبوتيفاي أن مديرها المالي (CFO) بول فوجل سيتنحى عن منصبه في مارس 2024، حيث كانت قد قلصت قوتها العاملة بنسبة 17%، ونتيجة لذلك تأثر 1500 موظف وشارك العديد منهم أيضًا قصصهم على LinkedIn.



في بيان صحفي، قالت سبوتيفاي، إنهم يدخلون مرحلة جديدة حيث يحتاجون إلى مدير مالي يتمتع "بمزيج مختلف من الخبرات.



وقالت سبوتيفاي في البيان الصحفي إن مديرها المالي، بول فوجال، سيتنحى عن منصبه ويترك الشركة في 31 مارس 2024، وتبحث الشركة عن شخص آخر ليحل محله، وإلى أن يحدث ذلك، سيتولى بن كونج، نائب الرئيس للتخطيط والتحليل المالي، مسؤولية إضافية.



قال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، في حديثه عن التطوير، إنه منذ العامين الماضيين، ركزت سبوتيفاي على جعل إنفاقها "أكثر انسجامًا مع توقعات السوق مع تمويل فرص النمو الكبيرة التي يواصلون تحديدها أيضًا".
















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