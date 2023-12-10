أبل تغلق تطبيقا سمح لمستخدمى أندرويد بالوصول إلى رسائل Imessage

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن تطبيق Beeper Mini، وهو تطبيق Android سمح للمستخدمين بالوصول إلى iMessage ، قدتوقف عن العمل، حيث يواجه التطبيق الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي حاليًا انقطاعات واسعة النطاق، حيث لا يتمكن المستخدمون من إرسال الرسائل أو استقبالها.واعتمد تطبيق Beeper Mini، الذي ابتكره شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، على تعليمات برمجية تمت هندستها عكسيًا للاتصال بخوادم iMessage الخاصة بشركة أبل، وسمح ذلك لمستخدمي أندرويد بالاستمتاع بمزايا iMessage، بما في ذلك رسائل الفقاعة الزرقاء ومشاركة الوسائط عالية الجودة والتشفير الشامل.وفي حين لفت Beeper Mini الأنظار لابتكاراته وقدرته على سد فجوة المراسلة بين مستخدمي Apple وAndroid، إلا أن مستقبله كان دائمًا غير مؤكد، فيما تتمتع شركة Apple بتاريخ في حماية نظامها البيئي ولم تصدر رسميًا واجهة برمجة تطبيقات iMessage لتطبيقات الطرف الثالث. ما قالته أبل

ووفقا لتقرير صادر عن موقع 9to5Google، أكدت شركة أبل أن هذه "التقنيات" تشكل خطورة على مستخدميها، وقالت الشركة في بيان: "في Apple، نبني منتجاتنا وخدماتنا باستخدام تقنيات الخصوصية والأمان الرائدة في الصناعة والمصممة لمنح المستخدمين التحكم في بياناتهم والحفاظ على أمان المعلومات الشخصية، لقد اتخذنا خطوات لحماية مستخدمينا من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة من أجل الوصول إلى iMessage.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستواصل حماية مستخدميها، "تشكل هذه التقنيات مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمالية الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي، وأضافت Apple: "سنستمر في إجراء التحديثات في المستقبل لحماية مستخدمينا".أصدر Beeper أيضًا بيانًا بعد تأكيد شركة Apple، "نحن نقف وراء ما بنيناه، يحافظ Beeper Mini على خصوصية رسائلك، ويعزز الأمان مقارنة بالرسائل النصية القصيرة غير المشفرة، وقال صانع التطبيق: "لأي شخص يدعي خلاف ذلك، سنكون سعداء بإعطاء كود المصدر الخاص بنا بالكامل إلى طرف ثالث متفق عليه بشكل متبادل لتقييم أمان تطبيقنا".