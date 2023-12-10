لهذا السبب.. لن يكون برنامج Gemini AI من جوجل متاحًا فى أوروبا بالوقت الحالى

MENAFN - Youm7) أطلقت جوجل مؤخرًا Geminiأداتها التي طال انتظارها لمنافسة ChatGPT من OpenAI حيث لم يكن الإصدار الأول مهمًا بشكل كبير، ومع ذلك فإن المجموعة الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تطلق عليها جوجل اسم "بداية عصر الجوزاء" لن تكون متاحة بعد في أوروبا - بسبب العقبات التنظيمية.يطلق عملاق التكنولوجيا على Gemini لقب "النموذج الأكثر قدرة على الإطلاق" ويقول إنه تم تدريبه على التعرف على أنواع مختلفة من المعلومات وفهمها والجمع بينها بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو والتعليمات البرمجية.وفقًا لديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، فهو جيد مثل أفضل الخبراء البشريين في 50 مجالًا مختلفًا من المواضيع التي اختبروا النموذج عليها، علاوة على ذلك فقد سجلت أكثر من 90% في معايير الصناعة لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs). النماذج الثلاثة لعائلة Gemini AI

ستتوفر عائلة موديلات Gemini بثلاثة أحجام Gemini Urtla هو الأكبر (ولكنه الأبطأ أيضًا)، وهو مخصص لأداء مهام معقدة للغاية؛ Gemini Pro هو الأفضل أداءً لمجموعة واسعة من المهام؛ وGemini Nano للمهام التي تتم على الجهاز.

وقالت جوجل إنها قامت بتدريب Gemini 1.0 على بنيتها التحتية المحسنة للذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة Tensor (TPUs) الداخلية للشركة v4 وv5e، إلى جانب الكشف عن عائلة Gemini، أعلنت جوجل أيضًا عن Cloud TPU v5p، المصمم خصيصًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.ربما يكون التطور الحقيقي في تطبيق LLM هو Nano، المُحسّن للأجهزة المحمولة، كما قيل لصحيفة فايننشال تايمز، ستسمح Nano للمطورين ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أيضًا العمل دون اتصال بالإنترنت - مع المزايا الإضافية لخيارات خصوصية البيانات المحسنة.كما أوضحت الشركة بمزيد من التفصيل في منشور بالمدونة، حيث توفر جوجل أيضًا AI Studio - وهي أداة مطور مجانية تعتمد على الويب لإنشاء نماذج أولية وإطلاق التطبيقات باستخدام مفتاح API.من المرجح أن تعمل جوجل على إتاحة Gemini Pro للمطورين وعملاء المؤسسات اعتبارًا من 13 ديسمبر، وكما هو الحال بالنسبة لبارد، ستحتاج أوروبا إلى الانتظار بسبب أمور تنظيمية.تم إطلاق نسخة "مُحسّنة" من Gemini Pro لبرنامج Bard chatbot الحالي التابع لشركة جوجل في 170 دولة ومنطقة، وتقول الشركة إنها ستكون متاحة أيضًا عبر المزيد من خدماتها، مثل البحث والإعلانات ومتصفح كروم، في الأشهر المقبلة.وسيتعين على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الذين يتوقون لاختبار همة "العصر الجديد" للذكاء الاصطناعي في جوجل، الانتظار لفترة أطول قليلاً.ولم تقدم جوجل تفاصيل شاملة، لكنها قالت إنها تخطط "للتوسع في أساليب مختلفة ودعم لغات ومواقع جديدة في المستقبل القريب"، ووفقا لما أوردته TheNextWeb، يقال إن جوجل تخطط لمعاينة "Bard Advanced"، المدعوم من Gemini Urtla متعدد الوسائط في العام المقبل.وأطلقت جوجل تطبيق بارد لأول مرة في مارس 2023، ولكن بسبب المخاوف بشأن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، لم يصل إلى المستخدمين الأوروبيين حتى يونيو الماضي.