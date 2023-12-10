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مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي Word على منصة الويب

12/10/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت Microsoft لمستخدمي Word على منصة الويب ميزة تتيح تصفية التعليقات لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى التعليقات الأكثر صلة، حيث يتم الآن طرح القدرة على تصفية التعليقات في Word للويب ونسخة macOS الخاص به.


ويمكنك الحصول على التعليقات التي تشير إلى المستخدم باستخدام إشارة @، والتعليقات النشطة، والتعليقات التي تم حلها باستخدام خيار التصفية الجديد، مع ملاحظة أنه قبل ذلك، لم يكن لدى المستخدمين خيار آخر لتجاهل التعليقات التي تم حلها، على الرغم من أنهم قاموا بمعالجة هذه المشكلات.



الطريقة التي تعمل بها ميزة فلترة التعليقات في Word بسيطة جدًا، فكل ما عليك فعله هو تحديد الزر "تعليقات" ثم النقر فوق "تصفية" السهم لأسفل، وسيؤدي القيام بذلك إلى الكشف عن خيارات التصفية الثلاثة، ويمكنك اختيار أي من الثلاثة بناءً على سير عملك، كما يمكنك تغيير رأيك وإخبار Word بالعودة إلى حالته الأصلية وعرض كافة التعليقات. للقيام بذلك، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إعادة تعيين الكل".
















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