كم عدد صور فيس بوك وإنستجرام التي استخدمتها Meta لتدريب الذكاء الاصطناعى؟

MENAFN - Youm7) أطلقت Meta مؤخرًا الجيل الجديد من أداة انشاء الصور التى تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما تساءل تقرير عنعدد الصور المستخدمة لتدريب النموذج الجديد "Imagine with Meta AI" الخاص بشركة Meta، ووفقًا لتقرير صادر عن arstechnica، استخدمت الشركة 1.1 مليار صورة مرئية للعامة على Facebook وInstagram لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.خصوصية المستخدمين؟

هذا يعني أنه إذا لم يكن لديك حساب Facebook أو Instagram الخاص بك مقفلاً، فمن المحتمل أن تكون صورك قد تم استخدامها لتدريب Emu، واعتبارًا من عام 2016، قام مستخدمو Instagram بتحميل أكثر من 95 مليون صورة يوميًا، مما يشير إلى أن مجموعة البيانات التي تستخدمها الشركة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها أصغر بكثير من مكتبة الصور المتوقعة.

تخيل مع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Meta

يعتمد منشئ الصور الخاص بـ Meta على Emu، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يقف وراء ميزات إنشاء الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي في Meta. ونشرت الشركة ورقة بحثية في سبتمبر أوضحت فيها بالتفصيل أن Emu تحصل على قدرتها على إنتاج صور عالية الجودة من خلال عملية تسمى "ضبط الجودة".

"إن تدريب نماذج تحويل النص إلى صورة باستخدام أزواج الصور والنص على نطاق الويب يتيح توليد مجموعة واسعة من المفاهيم المرئية من النص. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه النماذج المدربة مسبقًا تحديات عندما يتعلق الأمر بإنشاء صور ذات جمالية عالية. وقالت الشركة في الورقة إن هذا يخلق الحاجة إلى المحاذاة الجمالية بعد التدريب المسبق.يقوم "ضبط الجودة" بتوجيه النموذج المُدرب مسبقًا لإنشاء الصور، مع الحفاظ على العمومية عبر المفاهيم المرئية، حيث قالت الشركة "نحن نقوم بتدريب نموذج نشر كامن مسبقًا على 1.1 مليار زوج من الصور والنص ونقوم بضبطه باستخدام بضعة آلاف فقط من الصور عالية الجودة المختارة بعناية"، وقالت إن النموذج الناتج، Emu، يحقق معدل فوز قدره 82.9% مقارنة بنظيره الوحيد الذي تم تدريبه مسبقًا.لم تحدد Meta مصدر بيانات التدريب، لكن التقارير تشير إلى أن رئيس Meta للشؤون العالمية Nick Clegg قال إن الشركة تستخدم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كبيانات تدريب لنماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور التي يتم تغذيتها في Emu.