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1.4 مليون جواز سفر سعودي إلكتروني خلال 2023

12/10/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الداخلية، جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023م، أكثر من (1,400,000) جواز سفر سعودي إلكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.
ويحتوي الجواز السعودي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.

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