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تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

12/10/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن سعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار ونمو المنشآت, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات, وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها, فالفئة" أ " تشمل المنشآت التي فيها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة" ب " عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة" ج "تشمل المنشآت التي فيها 20 عاملاً فأقل, ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص. ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد حول التعديلات زيارة الموقع .

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